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Байдену дали рекомендації по Україні: реформа охорони здоров'я і вступ в НАТО - в приорітеті

Автор: Володимир Костирін

США ввели санкції проти Ігоря Коломойського по звинуваченню у корупційних злочинах. І це лише один із кроків, які має здійснити президент США Джо Байден, на думку експертів аналітичного центру Atlantic Council.

Повний список рекомендацій Байдену у питаннях щодо України з'явився 5 березня на сайті Атлантичної ради США.

В документі "Байден та Україна: стратегія для нової адміністрації" викладається стратегія адміністрації американського президента Байдена щодо України. Вона включає розділи, присвячені інтересам США в Україні, внутрішній ситуації в Україні, цілям Кремля в Україні та новим підходам до врегулювання конфлікту на Донбасі. Документ завершується рекомендаціями для адміністрації Байдена і Конгресу.

Ключові рекомендації

Щойно адміністрація Байдена відновить тісні відносини з Україною, команді президента США слід:

  • Якнайшвидше призначити посла.
  • Взяти на себе керівництво дипломатії щодо ситуації на Донбасі. Грати підвищену роль у переговорах про припинення війни.
  • Працювати з Конгресом над збільшенням військової допомоги Україні до 500 мільйонів доларів на рік.
  • Підвищити безпеку в Південно-Східній Європі та на Чорному морі в консультації з союзниками і партнерами по НАТО.
  • Поглибити інтеграцію України з НАТО. Надати Україні статус головного союзника, що не входить до НАТО, відповідно до законодавства США. Попередити Росію про те, що в разі продовження агресивної політики проти України Вашингтон розгляне додаткові кроки, в тому числі створення постійної військової присутності США в українському навчальному центрі недалеко від окупованих територій і запуск Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для України.
  • Стратегічний підхід до санкцій. Спільно з ЄС, європейськими союзниками і партнерами по G7 потрібно розробити концепцію умовних санкцій проти Росії, якщо вона продовжить агресію на Донбасі. Але варто прояснити, що "санкції не вічні".
  • Дотримуватися курсу на припинення проекту "Північний потік - 2".
  • Підтримати зусилля уряду України щодо організації "Кримської платформи", оскільки вона зберігає окупований Крим у міжнародному порядку денному і нагадує людям, в тому числі в Росії, що Крим, як і раніше є Україною в очах міжнародної спільноти.

Щодо питань внутрішньої реформи в Україні адміністрації Байдена слід:

  • Уповноважити високопоставленого чиновника в якості відповідального за реформи в США.
  • Надати пріоритет створенню незалежних судів.
  • Вжити заходів проти головних корумпованих фігур, підривають реформу в Україні. Енергійно домагатися від США запиту до Австрії про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа і вести судові процеси проти українського олігарха Ігоря Коломойського в США.
  • Наполягати на реформі Генпрокуратури.
  • Працювати на відновлення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
  • Закликати скасувати економічний відділ Служби безпеки України (СБУ).
  • Домагатися відновлення конкурентного та прозорого призначення державних службовців на основі їх компетенції - "у цей час відбираються не реформатори, які, здавалося б, лояльні різним корисливим інтересам".
  • Працювати над поверненням до програми реформ у секторі охорони здоров'я.
  • Закликати до завершення лібералізації енергетичних ринків.
  • Допомогти встановити повну прозорість кінцевих бенефіціарів основних ЗМІ та заборонити не лише російське телебачення, але і телеканали, що належать фігур, які працюють в інтересах Кремля.
  • Підтвердити рішучу підтримку незалежності Національного банку України (НБУ).
  • Відстоювати антимонопольне законодавство, щоб обмежити вплив великих бізнесменів на економіку і політичну систему України.
  • Окреслити програму, яка буде стимулювати інвестиції американських корпорацій в Україну, якщо Україна продовжить суттєву реформу прокуратури і суду.

Авторами рекомендації "Байден та Україна: Стратегія для нової адміністрації" стали: старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, доктор Андерс Ослунд, заслужений науковий співробітник сім'ї Вейзерів в Атлантичній раді і колишній помічник державного секретаря по Європі та Євразійським відносинам в Держдепартаменті США, посол Деніел Фрід, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Харінг, директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні Джон Гербст, віце-президент США Інститут миру, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, і науковий співробітник Центру стратегії та безпеки Скоукрофта Атлантичної ради і колишній посол США в Росії Олександр Вершбоу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності.

Також ми писали про те, що перед цим у США знайшли рішення, як Україна зможе вступити в НАТО, навіть воюючи з Росією.

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