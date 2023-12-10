Батько дружини Віктора Павліка подав на неї до суду: "Для мого тата мене не існує"

Катерина Реп’яхова розповіла про відносини з батьком

У stories хтось із підписників поцікавився у блогерки, чому вона ніколи не показує тата, та чи бачиться він зі своїм онуком, сином Реп'яхової та Павліка Михасиком.

Катерина Реп'яхова розповіла про відносини з батьком (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Тато ніколи не бачив Мішу і навіть не привітав з народженням сина. Хоча він мене в дитинстві дуже любив і вмовляв маму народити йому третю дитину. Для мого тата мене більше не існує, я не знаю чому. Не запитуйте. Якби я знала, я б відповіла", - поділилася обраниця виконавця.

Також інфлюенсерка додала, що востаннє спілкувалась з родичем у контексті судових справ.

Катерина Реп'яхова розповіла про відносини з батьком (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Він подавав на мене в суд і я його виграла. Він мене з цим привітав. Але я його пробачила. Чесно. І завжди прийду на допомогу, якщо треба буде", - зазначила Катерина.

До слова, дружина Павліка раніше вже розповідала фоловерам, що у неї непрості стосунки з батьком.

Вона стверджувала, що її сім'я володіла підприємством з деревообробки. Однак після того, як бізнес збанкрутував, батько раптово перервав зв'язок із дітьми.

Більше того, він намагався через суд забрати в Катерини квартиру в Дніпрі, де вона народилася, але блогерка зуміла виграти справу.