Отец жены Виктора Павлика подал на нее в суд: "Для моего отца меня не существует"

Екатерина Репьяхова рассказала об отношениях с отцом

В stories кто-то из подписчиков поинтересовался у блогерши, почему она никогда не показывает папу, и видится ли он со своим внуком, сыном Репьяховой и Павлика Михасиком.

Екатерина Репьяхова рассказала об отношениях с отцом (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Папа никогда не видел Мишу и даже не поздравил с рождением сына. Хотя он меня в детстве очень любил и уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я бы ответила", - поделилась избранница исполнителя.

Также инфлюэнсер добавила, что последний раз общалась с родственником в контексте судебных дел.

Екатерина Репьяхова рассказала об отношениях с отцом (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Он подавал на меня в суд и я его выиграла. Он меня с этим поздравил. Но я его простила. Честно. И всегда приду на помощь, если нужно будет", - отметила Екатерина.

К слову, жена Павлика раньше уже рассказывала фолловерам, что у нее непростые отношения с отцом.

Она утверждала, что ее семья владела предприятием по деревообработке. Однако после того, как бизнес обанкротился, отец внезапно прервал связь с детьми.

Более того, он пытался через суд забрать у Екатерины квартиру в Днепре, где она родилась, но блогерша сумела выиграть дело.