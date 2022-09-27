У Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати сліз

Російські війська 26 вересня завдали ракетного удару по Первомайську Харківської області. Внаслідок обстрілу одна родина втратила трьох членів сім'ї.
Щемливе фото де батько тримає фото загиблої доньки, опублікувало Суспільне.
Так, тато загиблої доньки показав, що у них вдома було їхнє спільне фото в рамці, яке вціліло після падіння ракети.
Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару загинули троє членів однієї родини: дівчинка, літні жінка та чоловік.
Жителька Первомайського Тетяна Касьянова, будинок якої разом із родичами знищила російська ракета розповіла, що на момент обстрілу була у магазині неподалік дому.
"Я працюю у ста метрах від дому, до мене прийшли покупці, стояла з ними розмовляла, і чуємо секундний вибух - виходимо, усе палає. Одразу дивлюся - будинку мого немає! У мене онучка була і мати у будинку. Онучку знайшли одразу, тут вони були з бабусею. А чоловік у гаражі", - розповіла Тетяна.
Також вона додала, що що онучці було 13 років, у грудні мало б виповнитись 14. Чоловіку Тетяни було 63 роки.
"В одну секунду всього не стало! Ні рідних, ні будинку, ні двору! Одна секунда - і все. Нехай воно їм повернеться", - каже жінка.
13-річна Наталія навчалася в інтернаті. Через війну заняття проходили онлайн. Тетяна згадує, як разом з онукою робили фізкультуру.
Батько дівчинки знайшов на руїнах спільну фотографію з донькою.
Окрім того, на подвір'ї ударом побило гусей і качок. Уцілілих птахів відвезуть у село під Первомайським, де жила загибла жінка. Тетяна із сином планують переїхати до родичів.
Окупанти завдали ракетного удару по Первомайську Харківської області (suspilne.media)
Раніше ми повідомляли, як батько читав молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові.
Також ми писали, що дівчинка під Києвом прикинулася мертвою, щоб її не вбили окупанти.