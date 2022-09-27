У Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати сліз

Так, тато загиблої доньки показав, що у них вдома було їхнє спільне фото в рамці, яке вціліло після падіння ракети.

Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару загинули троє членів однієї родини: дівчинка, літні жінка та чоловік.

Батько 13-річної дівчинки, яку вбила російська ракета на Харківщині, показав спільне фото (suspilne.media)

Жителька Первомайського Тетяна Касьянова, будинок якої разом із родичами знищила російська ракета розповіла, що на момент обстрілу була у магазині неподалік дому.

"Я працюю у ста метрах від дому, до мене прийшли покупці, стояла з ними розмовляла, і чуємо секундний вибух - виходимо, усе палає. Одразу дивлюся - будинку мого немає! У мене онучка була і мати у будинку. Онучку знайшли одразу, тут вони були з бабусею. А чоловік у гаражі", - розповіла Тетяна.

Тетяна Касьянова розповіла, як окупанти вбили її рідних (suspilne.media)

Також вона додала, що що онучці було 13 років, у грудні мало б виповнитись 14. Чоловіку Тетяни було 63 роки.

"В одну секунду всього не стало! Ні рідних, ні будинку, ні двору! Одна секунда - і все. Нехай воно їм повернеться", - каже жінка.

13-річна Наталія навчалася в інтернаті. Через війну заняття проходили онлайн. Тетяна згадує, як разом з онукою робили фізкультуру.

Батько дівчинки знайшов на руїнах спільну фотографію з донькою.

Окрім того, на подвір'ї ударом побило гусей і качок. Уцілілих птахів відвезуть у село під Первомайським, де жила загибла жінка. Тетяна із сином планують переїхати до родичів.

Окупанти завдали ракетного удару по Первомайську Харківської області (suspilne.media)