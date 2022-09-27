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В Харьковской области отец на месте обстрела нашел фото погибшей дочери: невозможно сдержать слез

Отец девочки, которую убили оккупанты, показал совместное фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 26 сентября нанесли ракетный удар по Первомайску Харьковской области. В результате обстрела одна семья потеряла трех членов семьи.

Щемящее фото, где отец держит фото погибшей дочери, опубликовало Суспільне.

Так, отец погибшей дочери показал, что у них дома была их общая фотография в рамке, уцелевшая после падения ракеты.

Также сообщается, что в результате российского ракетного удара погибли три члена одной семьи: девочка, пожилые женщина и мужчина.

Отец 13-летней девочки, которую убила российская ракета в Харьковской области, показал совместное фото (suspilne.media)

Жительница Первомайского Татьяна Касьянова, дом которой вместе с родственниками уничтожила российская ракета, рассказала, что на момент обстрела была в магазине неподалеку от дома.

"Я работаю в ста метрах от дома, ко мне пришли покупатели, стояла с ними разговаривающая, и слышим секундный взрыв - выходим, все пылает. Сразу смотрю - дома моего нет! У меня внучка была и мать в доме. Внучку нашли сразу, здесь они были с бабушкой. А мужчина в гараже", - рассказала Татьяна.

Татьяна Касьянова рассказала, как оккупанты убили ее родных (suspilne.media)

Также она добавила, что внучке было 13 лет, в декабре должно было исполниться 14. Мужчине Татьяны было 63 года.

"В одну секунду всего не стало! Ни родных, ни дома, ни двора! Одна секунда - и все. Пусть оно им вернется", - говорит женщина.

13-летняя Наталья обучалась в интернате. Из-за войны занятия проходили онлайн. Татьяна вспоминает, как вместе с внучкой делала физкультуру.

Отец девочки нашел на развалинах общую фотографию с дочерью.

Кроме того, во дворе ударом побили гусей и уток. Уцелевших птиц отвезут в село под Первомайским, где жила погибшая женщина. Татьяна с сыном планируют переехать к родственникам.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайску Харьковской области (suspilne.media)

Ранее мы сообщали, как отец читал молитву над телом погибшего 13-летнего сына в Харькове.

Также мы писали, что девочка под Киевом притворилась мертвой, чтобы ее не убили кафиры.

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харковПервомайск