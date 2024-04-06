Батьківська субота 6 квітня: що заборонено і що можна робити цього дня

Про те, що не можна і що треба робити в батьківську суботу 6 квітня, а також про що народні прикмети на цей день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що роблять в батьківську суботу

Вважається, що субота - це чистий день, день спокою та тиші, тому доречний для молитов за спокій померлих близьких та родичів. Інакше, без достойного вшанування пам'яті та прощення земних гріхів, душі не віднайдуть спочинку у Царстві Небесному.

В цю суботу поєднують заупокійну службу за Тріоддю і службу Мінеї та Октоїха, відбувається Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого, а ще напередодні - панахида. На вечірні прокимна та на ранній службі "Бог Господь..." замінюють на "Алилуя" і моляться за спокій душ померлих близьких.

Цього дня відвідують й кладовища, де прибирають могили, прикрашають їх живими або штучними квітами та свічками. Крім цього, в батьківську суботу заведено приводити до ладу не тільки могили родичів, а й занедбані - адже кожна душа шукає спокій.

Також цього дня влаштовують поминальні обіди і вечері, на яких, окрім куті та каші з маком, заведено готувати ті страви, які були улюбленими у померлих близьких.

Втім, якщо можливості відвідати церкву для молитви немає, можна написати записку з іменами померлих і передати її комусь для молитви в храмі - або ж помолитися вдома.

Хто такий святий Євтихій

Євтихій Константинопольський народився в 6 столітті в селищі під Фригійською областю в родині воїна і доньки священника. Від діда Євтихій отримав християнське виховання і початкову освіту, а у віці 12 років відправився до Константинополя для закінчення освіти.

Після цього Євтихій присвятив себе чернечому життю і за якийсь час став архімандритом амасійських монастирів. Патріархом Євтихій став після смерті святого Міни, однак, під час змін в церковній системі був приречений до 12-річного вигнання.

Однак після нього Євтихій повернувся на кафедру, а за декілька років помер - у Провідну неділю. З почестями він був похований в церкві Дванадцяти апостолів, а в 13 столітті його мощі були перенесені до Венеції.

Що не можна робити 6 квітня

Сьогоднішній день, батьківську суботу, слід провести в злагоді з думками і з чистим серцем помолитися за спокій душ померлих близьких.

6 квітня не слід:

кидати щось у вікно - до лиха;

вітатися, розмовляти чи прощатися на сходах;

довго йти проти вітру;

гучно веселитися, святкувати або сміятися;

лихословити, сваритися з кимось;

розпивати алкогольні напої;

відмовлятися допомогти;

підіймати з землі знахідки.

Головні прикмети 6 квітня