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Родительская суббота 6 апреля: что запрещено и что можно делать в этот день

Суббота 06 апреля 2024 06:00
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Родительская суббота 6 апреля: что запрещено и что можно делать в этот день 6 апреля - родительская суббота (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

6 апреля - родительская суббота третьей седмицы Великого поста. Также в этот день церковью почитается память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.

О том, что нельзя и что нужно делать в родительскую субботу 6 апреля, а также о чем народные приметы на этот день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Day Today.

Что делают в родительскую субботу

Считается, что суббота - это чистый день, день покоя и тишины, поэтому уместен для молитв за покой умерших близких и родственников. Иначе, без достойного почитания и прощения земных грехов, души не обретут покоя в Царстве Небесном.

В эту субботу совмещают заупокойную службу за Триодью и службу Минеи и Октоиха, совершается Литургия по чину святителя Иоанна Златоустого, а еще накануне - панихида. На вечерние прокомна и на ранней службе "Бог Господь..." заменяют на "Аллилуйя" и молятся за покой душ умерших близких.

В этот день посещают и кладбища, где убирают могилы, украшают их живыми или искусственными цветами и свечами. Кроме этого, в родительскую субботу принято приводить в порядок не только могилы родственников, но и заброшенные - ведь каждая душа ищет покой.

Также в этот день устраивают поминальные обеды и ужины, на которых, кроме кутьи и каши с маком, принято готовить те блюда, которые были любимы у умерших близких.

Впрочем, если возможности посетить церковь для молитвы нет, можно написать записку с именами умерших и передать ее кому-то для молитвы в храме - или помолиться дома.

Кто такой святой Евтихий

Евтихий Константинопольский родился в 6 веке в поселке под Фригийской областью в семье воина и дочери священника. От деда Евтихий получил христианское воспитание и начальное образование, а в возрасте 12 лет отправился в Константинополь для окончания образования.

После этого Евтихий посвятил себя монашеской жизни и через некоторое время стал архимандритом амасийских монастырей. Патриархом Евтихий стал после смерти святого Мины, однако во время перемен в церковной системе был обречен на 12-летнее изгнание.

Однако после него Евтихий вернулся на кафедру, а через несколько лет скончался - в воскресенье. С почестями он был похоронен в церкви Двенадцати апостолов, а в 13 веке его мощи были перенесены в Венецию.

Что нельзя делать 6 апреля

Сегодняшний день, отцовскую субботу, следует провести в согласии с мыслями и с чистым сердцем помолиться за покой душ умерших близких.

6 апреля не следует:

  • бросать что-то в окно - к беде;
  • здороваться, разговаривать или прощаться на лестнице;
  • долго идти против ветра;
  • громко веселиться, праздновать или смеяться;
  • злословить, ссориться с кем-то;
  • распивать алкогольные напитки;
  • отказываться помочь;
  • поднимать с земли находки.

Главные приметы 6 апреля

  • Если сегодня солнечно и нет ветра - урожай будет хорошим.
  • Если прилетевшие утки 6 апреля выбирают для гнездования места с большим количеством воды - лето будет засушливым.
  • Если в этот день будет идти дождь, то будет идти дождь.
  • 6 апреля ветрено - богатого урожая в этом году не будет.

Кстати, раньше мы рассказывали, когда в этом году будут отмечать Пасху.

Кроме этого, недавно писали о том, до какой даты будет продолжаться Великий пост.

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