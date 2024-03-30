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Батьківська субота 30 березня: що не можна робити та як молитися

Субота 30 березня 2024 06:00
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Батьківська субота 30 березня: що не можна робити та як молитися 30 березня - батьківська субота (фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

30 березня - батьківська або поминальна субота другої седмиці Великого посту, день, коли вшановується пам'ять померлих родичів і близьких. Також цього дня, у другу суботу Великого посту церквою вшановується пам'ять преподобного Іоана Ліствичника.

Про те, що можна і категорично не можна робити в батьківську суботу та які прикмети, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Традиції батьківської суботи

Відповідно до вірувань, душам померлих необхідна допомога, інакше вони не матимуть спокою у Царстві Небесному. Тому, щоб померлі близькі та родичі мали спочинок в іншому світі, кожного року у певні дні їх вшановують молитвами.

На ранній і вечірній службах "Бог Господь..." і прокимна замінюють на "Алилуя". В цю та наступні дві суботи заупокійна служба за Тріоддю поєднується зі службою Мінеї та Октоїха.

Цього дня, а також на п'ятничній панахиді, моляться за прощення гріхів померлим родичам. Якщо ж немає можливості доєднатися до служби в церкві, можна помолитися вдома за упокій покійних або передати записку з їхніми іменами.

"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".

Окрім відвідування церкви, сьогодні прибирають могили покійних, приносять свічки та квіти. Також важлива частина поминальної суботи - поминальна вечеря, яка включає такі страви як пшенична каша з маком, кутя та улюблені страви померлих.

Хто такий Іоан Ліствичник

Про життя преподобного Іоана Ліствичника відомо, що в 16 років він пішов до Синайського монастиря і наступні 19 років працював та дотримувався настанов авви Мартирія. Після смерті настоятеля преподобний Іоан обрав усамітнене життя на 40 років.

У віці 75 років преподобний став ігуменом Синайської обителі та уклав "Ліствицю" - своєрідні настанови для ченців для духовного вдосконалення.

Що сьогодні не можна робити

30 березня в батьківську суботу варто згадати померлих родичів і тих, хто близький серцю та помолитися за їхній упокій.

Цього дня не варто:

  • вживати алкоголь;
  • гучно сміятися та веселитися;
  • підіймати знайдені речі;
  • сваритися та лихословити;
  • відмовляти комусь у допомозі.

Головні прикмети 30 березня

  • Якщо цього дня цвітуть кульбаби - буде коротке літо.
  • 30 березня птахи гніздяться на південному боці будинків або дерев - влітку буде прохолодно.
  • Сьогодні бджоли вилітають з вуликів - решта весни буде теплою.
  • Якщо на березі вже з'являється листя - дощів влітку майже не буде.
  • В день Іоанна Ліствичника високо летять гуси - навесні та влітку буде багато дощів.

У кого сьогодні день ангела

30 березня іменини відзначають: Іван, Захар, Зосима, Кесар (Цезар), Сава, Софрон.

Нещодавно ми розповідали, як змінився церковний календар.

Також читайте про те, коли святкують Великдень у 2024 році.

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