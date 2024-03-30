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Родительская суббота 30 марта: что нельзя делать и как молиться

Суббота 30 марта 2024 06:00
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Родительская суббота 30 марта: что нельзя делать и как молиться 30 марта - родительская суббота (фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

30 марта - родительская или поминальная суббота второй седмицы Великого поста, день, когда почитается память умерших родственников и близких. Также в этот день, во вторую субботу Великого поста церковью чтится память преподобного Иоанна Листвичника.

О том, что можно и категорично нельзя делать в родительскую субботу и какие приметы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, DayToday.

Традиции родительской субботы

Согласно верованиям, душам умерших необходима помощь, иначе они не будут иметь спокойствия в Царстве Небесном. Поэтому, чтобы умершие близкие и родственники имели покой в другом мире, каждый год в определенные дни их почитают молитвами.

На ранней и вечерней службах "Бог Господь..." и прокомна заменяют на "Аллилуйя". В эту и последующие две субботы заупокойная служба по Триодде сочетается со службой Минеи и Октоиха.

В этот день, а также на пятничной панихиде, молятся о прощении грехов умершим родственникам. Если же нет возможности присоединиться к службе в церкви, можно помолиться дома за упокой усопших или передать записку с их именами.

"Упокой, Господи, души покойных рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное".

Кроме посещения церкви сегодня убирают могилы усопших, приносят свечи и цветы. Также важная часть поминальной субботы - поминальный ужин, включающий такие блюда как пшеничная каша с маком, кутья и любимые блюда умерших.

Кто такой Иоанн Лествичник

О жизни преподобного Иоанна Листвичника известно, что в 16 лет он пошел в Синайский монастырь и последующие 19 лет работал и придерживался наставлений аввы Мартирия. После смерти настоятеля преподобный Иоанн избрал уединенную жизнь на 40 лет.

В возрасте 75 лет преподобный стал игуменом Синайской обители и создал "Листвицу" - своеобразные наставления для монахов для духовного совершенствования.

Что сегодня нельзя делать

30 марта в родительскую субботу стоит вспомнить умерших родственников и тех, кто близок сердцу и помолиться за их покой.

В этот день не стоит:

  • употреблять алкоголь;
  • громко смеяться и веселиться;
  • поднимать найденные вещи;
  • ссориться и злословить;
  • отказывать кому-нибудь в помощи.

Главные приметы 30 марта

  • Если в этот день цветут одуванчики, то будет короткое лето.
  • 30 марта птицы гнездятся на южной стороне домов или деревьев - летом будет прохладно.
  • Сегодня пчелы вылетают из ульев - остаток весны будет теплой.
  • Если на березе уже появляются листья - дождей летом почти не будет.
  • В день Иоанна Листвичника высоко летят гуси - весной и летом будет много дождей.

У кого сегодня день ангела

30 марта именины отмечают: Иван, Захар, Зосима, Кесарь (Цезарь), Савва, Софрон.

Недавно мы рассказывали, как изменился церковный календарь.

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