Батьківська субота 28 жовтня: як поминати рідних і що категорично не можна робити

Як правильно поминати рідних

Кузьмина субота відзначається напередодні свята Кузьми і Дем'яна. За новим календарем воно припадає на 1 листопада.

У батьківську суботу заведено йти до храму, аби помолитися, запалити свічку за упокій померлих та замовити молебень. До церкви можна принести хліб, булочки, печиво, випічку, цукерки, крупи, борошно, цукор, кагор чи вино, олію.

Помолитися можна навіть удома, головне - щиро попросити прощення гріхів душам померлих родичів.

Прочитайте цю молитву:

"Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне". Амінь.

Також потрібно піти на кладовище, привести могили до ладу й поставити свічки. У цей день треба займатися благодійністю - роздати милостиню, зробити пожертву або просто комусь допомогти.

Бажано в поминальну суботу відкласти усі справи, аби зосередитись на спогадах про померлих та молитвах за їхній упокій.

Якщо Кузьмина субота збігається із днем народження або смерті родичів, то треба влаштувати поминальний обід.

Що не можна робити

У батьківську суботу категорично заборонено: