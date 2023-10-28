Родительская суббота 28 октября: как поминать родных и что категорически нельзя делать

Как правильно поминать родных

Кузьмина суббота отмечается в канун праздника Кузьмы и Демьяна. По новому календарю он приходится на 1 ноября.

В отцовскую субботу принято идти в храм, чтобы помолиться, зажечь свечу за упокой умерших и заказать молебен. В церковь можно принести хлеб, булочки, печенье, выпечку, конфеты, крупы, муку, сахар, кагор или вино, масло.

Помолиться можно даже дома, главное - искренне попросить прощения грехов душам умерших родственников.

Прочтите эту молитву:

"Упокой, Господи, души покойных рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное". Аминь.

Также нужно пойти на кладбище, привести могилы в порядок и поставить свечи. В этот день нужно заниматься благотворительностью - раздать милостыню, сделать пожертвование или просто кому-то помочь.

Желательно в поминальную субботу отложить все дела, чтобы сосредоточиться на воспоминаниях об умерших и молитвах за их упокой.

Если Кузьмина суббота совпадает с днем рождения или смерти родственников, то нужно устроить поминальный обед.

Что нельзя делать

В родительскую субботу категорически запрещено: