"Дєткам нравітса". В київському гуртку діти виступають під російські пісні, а батьків все влаштовує

Що сталося?

"Сьогодні моєму обуренню немає меж. Дитина ходить на гурток, готуються до звітного концерту. Ходимо рідко, так як хворіємо постійно. Нас перевели в іншу групу. На репетиції чую, що діти готуються до виступу під російську пісню", - написала Ірина.

Жінка у своєї доньки Насті запитала, чи дійсно виступати планують під російську пісню. Дівчинка підтвердила.

Більше того, виявилось, що пісні вмикають з відео, де видно російський триколор.

Настя казала тренеру, що їй це не подобається і що вона не хоче танцювати під цю музику. Але на це ніхто не звернув уваги, сказали, що "треба займатися, а не на екран дивитися".

Реакція дитячого тренера

Звісно, жінка звернулася до тренера за поясненнями.

"Іщітє другую пєсню, я нє протів. Другіх мам всьо устраіваєт", - відповів тренер Ірині.

Цимбалюк запитала в інших мам з групи, а вони всього-навсього сказали: "дєткам нравітса".

Потім киянка ще з одною мамою знайшли українську пісню. Увімкнули її на наступній репетиції.

"Пісню вмикають українську, через секунду вимикають, бо "дєті нє хатят под нєйо танцевать". Знову вмикають російську пісню і з тим же самим відео. Мене рве на частини! Розумію, що буде скандал... Стримуюсь, згадую, що я вихована людина, а довкола діти", - додає Ірина.

Мами говорили з тренером. Аргументи його нікудишні та безглузді.

"Я совєтуюсь с дєтьмі (дітям від 4 до 6 років), ім нравіться, другіє мами поддєржалі вибор, украінскіє пєсні только про войну, ето вообще совєтская пєсня, где ми билі всє вмєстє, всє народи", - цитує тренера киянка.

Жінку найбільше обурює позиція тренера і батьків "дітям подобається".

На її переконання, діткам подобається те, що їм вкладає в голову дорослий.

"А якщо нічого не розповідати дітям, то на наступному концерті вони виступатимуть з триколорною ганчіркою і співатимуть їхній гімн і буде "так а што, дєткам нравіться", - зазначає мама Насті.

Також Ірина додала, що пісню ніби й змінили на українську, але навряд чи її дитина туди повернеться.

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