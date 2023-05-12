"Деткам нравится". В киевском кружке дети выступают под российские песни, а родителей все устраивает

Что произошло?

"Сегодня моему возмущению нет предела. Ребенок ходит на кружок, готовятся к отчетному концерту. Идем редко, так как болеем постоянно. Нас перевели в другую группу. На репетиции слышу, что дети готовятся к выступлению под российскую песню", - написала Ирина.

Женщина у своей дочери Насти спросила, действительно ли выступать планируют под российскую песню. Девочка подтвердила.

Более того, оказалось, что песни включают в себя видео, где виден российский триколор.

Настя сказала тренеру, что ей это не нравится и что она не хочет танцевать под эту музыку. Но на это никто не обратил внимания, сказали, что "надо заниматься, а не смотреть на экран".

Реакция детского тренера

Конечно, женщина обратилась к тренеру за разъяснениями.

"Ищите другую песню, я не против. Других мам все устраивает", - ответил тренер Ирине.

Цимбалюк спросила у других мам из группы, а они всего-навсего сказали: "деткам нравится".

Затем киевлянка еще с одной мамой подобрала украинскую песню. Включили ее на следующей репетиции.

"Песню включают украинскую, через секунду выключают, потому что "дети не хотят под нее танцевать". Снова включают российскую песню и с тем же видео. Меня рвет на части! Понимаю, что будет скандал... Сдерживаюсь, вспоминаю, что я воспитанный человек, а вокруг дети", - добавляет Ирина.

Мамы разговаривали с тренером. Аргументы его никудышны и бессмысленны.

"Я советуюсь с детьми (детям от 4 до 6 лет), им нравится, другие мамы поддерживали выбор, украинские песни только о войне, это вообще советская песня, где мы были все вместе, все народы", - цитирует тренера Ирина.

Женщину больше всего возмущает позиция тренера и родителей "детям нравится".

По ее мнению, деткам нравится то, что им вкладывает в голову взрослый.

"А если ничего не рассказывать детям, то на следующем концерте они будут выступать с трехцветной тряпкой и петь их гимн и будет "так а что, деткам нравится", - отмечает мама Насти.

Также Ирина добавила, что песню вроде бы и сменили на украинскую, но вряд ли ее ребенок туда вернется.

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