ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні

Понеділок 11 березня 2024 17:48
UA EN RU
Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні Даша Квіткова з сином (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова опинилася разом із 2-річним сином Левом у лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Інфлюенсерка опублікувала stories з лікарні, і повідомила, що провела там усі вихідні із сином.

"Наші вихідні пройшли так. Я відмінила багато роботи і ми катались з поверху на поверх", - розповіла Квіткова.

Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні

Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні

Даша Квіткова з сином потрапили до лікарні (фото: instagram.com/kvittkova)

Що саме трапилось - вона розкривати не стала, але поділилася, що Лев вже почувається набагато краще.

"Левчику вже краще, але ми ще не дома", - написала Даша.

Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні

Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні

Даша Квіткова з сином потрапили до лікарні (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна народився у 2021 році, через рік після їхнього весілля.

Напередодні дворіччя хлопчика пара офіційно розлучилася. Домовленостей про поділ майна та опіку над дитиною вони досягли без судів.

Нещодавно Квіткова назвала імена відомих холостяків, з якими пішла б на побачення.

Також блогерка вразила схожістю 2-річного сина з актором "Сам удома".

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша Квиткова Блогерка Зірки шоу-бізнесу Діти
NEWS
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення