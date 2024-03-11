Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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Інфлюенсерка опублікувала stories з лікарні, і повідомила, що провела там усі вихідні із сином.

"Наші вихідні пройшли так. Я відмінила багато роботи і ми катались з поверху на поверх", - розповіла Квіткова.

Даша Квіткова з сином потрапили до лікарні (фото: instagram.com/kvittkova)

Що саме трапилось - вона розкривати не стала, але поділилася, що Лев вже почувається набагато краще.

"Левчику вже краще, але ми ще не дома", - написала Даша.

Даша Квіткова з сином потрапили до лікарні (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна народився у 2021 році, через рік після їхнього весілля.

Напередодні дворіччя хлопчика пара офіційно розлучилася. Домовленостей про поділ майна та опіку над дитиною вони досягли без судів.