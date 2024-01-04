Батька восьми дітей не випустили з України через один нюанс: деталі скандалу

Деталі скандалу на кордоні

Інцидент стався 31 грудня 2023 року на кордоні з Молдовою.

"Мій чоловік віз віз жінку на пропускний пункт Паланка. І і його не випустили! ...Він у 2004 році був списаний із строкової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку, у 2020 його викликали повісткою, він прийшов, його знову зняли з обліку та поставили другу печатку", - написала дружина багатодітного чоловіка Ірина Мецкер.

За словами жінки, її чоловік - єдиний годувальник у своїх чотирьох дітей, тому що їхня мати померла, а загалом у нього вісім неповнолітніх дітей. Незважаючи на всі ці обставини, на кордоні чоловікові відмовили у виїзді, сказавши, що в документі з військкомату "знято з обліку" необхідно замінити на "виключено з обліку".

Ірина опублікувала фото документів чоловіка.

Батька восьми дітей не випустили з України (фото: facebook.com/irina.semki)

Після скандалу сім'я вирушила до ТЦК, але там своєю чергою відмовилися щось виправляти.

"Прийшли у військкомат, і нам сказали, що, якщо його знято з обліку, то взагалі жодного відношення до них не має і жодних виправлень вони робити не будуть, звичайно ж, косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми з власного бажання, замкнене коло! Потрапити у військкомат неможливо, та цариця, яка веде прийом, не хоче розмовляти! Викликали адвоката, відстоюватимемо свої права далі!" - написала Сьомкіна-Мецкер.

Що відбувається на кордоні

Проте днями у соцмережах з'явилася інформація про складнощі при виїзді з України чоловіків із третьою групою інвалідності та їх супроводжуючих. Також повідомлялося, що не випускають з України та багатодітних чоловіків.

У коментарі РБК-Україна представник ДПСУДмітрій Лубинець сказав, що правила виїзду залишаються незмінними, але прикордонники можуть ретельно вивчати документи, які б давали підстави для виїзду.