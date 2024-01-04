Отца восьмерых детей не выпустили из Украины из-за одного нюанса: детали скандала

Детали скандала на границе

Инцидент произошел 31 декабря 2023 года на границе с Молдовой.

"Мой муж вез женщину на пропускной пункт Паланка. И и его не выпустили! ...Он в 2004 году был списан со срочной службы по состоянию здоровья со снятием с воинского учета, в 2020 его вызвали повесткой, он пришел, его опять сняли с учета и поставили вторую печать", – написала супруга многодетного мужчины Ирина Мецкер.

По словам женщины, ее муж - единственный кормилец у своих четырех детей, так как их мать умерла, а в целом у него восемь несовершеннолетних детей. Несмотря на все эти обстоятельства, на границе мужчине отказали в выезде, сказав, что в документе из военкомата "снят с учета" необходимо заменить на "исключен с учета".

Ирина опубликовала фото документов мужа.

Отца восьмерых детей не выпустили из Украины (фото: facebook.com/irina.semki)

После скандала семья отправилась в ТЦК, но там в свою очередь отказались что-либо исправлять.

"Пришли в военкомат, и нам сказали, что, раз он снят с учета, то вообще никакого отношения к ним не имеет и никаких исправлений они делать не будут, конечно же, косят на погранцов и рассказывают, что это они создают такие проблемы по собственному желанию, замкнутый круг! Попасть в военкомат невозможно, та царица, которая ведет прием, не хочет разговаривать! Вызвали адвоката, будем отстаивать свои права дальше!" – написала Семкина-Мецкер.

Что происходит на границе

Однако на днях в соцсетях появилась информация о сложностях при выезде из Украины мужчин с третьей группой инвалидности и их сопровождающих. Также сообщалось, что не выпускают из Украины и многодетных мужчин.

В комментарии РБК-Украина представитель ГНСУДмитрий Лубинец сказал, что правила выезда остаются неизменными, но пограничники могут тщательно изучать документы, которые давали бы основания для выезда.