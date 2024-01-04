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Отца восьмерых детей не выпустили из Украины из-за одного нюанса: детали скандала

Фото: Отца восьмерых детей не выпустили (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается. Но стала появляться информация, что некоторых мужчин, которые могут выезжать, не пускают за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ирины Мецкер в Facebook.

Детали скандала на границе

Инцидент произошел 31 декабря 2023 года на границе с Молдовой.

"Мой муж вез женщину на пропускной пункт Паланка. И и его не выпустили! ...Он в 2004 году был списан со срочной службы по состоянию здоровья со снятием с воинского учета, в 2020 его вызвали повесткой, он пришел, его опять сняли с учета и поставили вторую печать", – написала супруга многодетного мужчины Ирина Мецкер.

По словам женщины, ее муж - единственный кормилец у своих четырех детей, так как их мать умерла, а в целом у него восемь несовершеннолетних детей. Несмотря на все эти обстоятельства, на границе мужчине отказали в выезде, сказав, что в документе из военкомата "снят с учета" необходимо заменить на "исключен с учета".

Ирина опубликовала фото документов мужа.

Отца восьмерых детей не выпустили из Украины (фото: facebook.com/irina.semki)

После скандала семья отправилась в ТЦК, но там в свою очередь отказались что-либо исправлять.

"Пришли в военкомат, и нам сказали, что, раз он снят с учета, то вообще никакого отношения к ним не имеет и никаких исправлений они делать не будут, конечно же, косят на погранцов и рассказывают, что это они создают такие проблемы по собственному желанию, замкнутый круг! Попасть в военкомат невозможно, та царица, которая ведет прием, не хочет разговаривать! Вызвали адвоката, будем отстаивать свои права дальше!" – написала Семкина-Мецкер.

Что происходит на границе

Однако на днях в соцсетях появилась информация о сложностях при выезде из Украины мужчин с третьей группой инвалидности и их сопровождающих. Также сообщалось, что не выпускают из Украины и многодетных мужчин.

В комментарии РБК-Украина представитель ГНСУДмитрий Лубинец сказал, что правила выезда остаются неизменными, но пограничники могут тщательно изучать документы, которые давали бы основания для выезда.

Как мы ранее писали, пограничники показали, как задерживали двух уклонистов на границе с Молдовой.

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выезд за границу