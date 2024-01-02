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Лубінець пояснив ситуацію з перевіркою документів на кордоні

Україна, Вівторок 02 січня 2024 20:29
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Лубінець пояснив ситуацію з перевіркою документів на кордоні Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В українському законодавстві наразі немає жодних змін щодо перетину державного кордону.

Про це розповідає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я відправив офіційного листа, де попросив надати мені всі документи, на підставі яких у нас зараз відбувається перевірка та аналіз документів. На скільки мені відомо, то якихось змін не відбувалося. Напевно, громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на ДПСУ лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для перетину державного кордону", - сказав омбудсмен.

За його словами, якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, то представники ДПСУ, які його пропустили, також будуть нести відповідальність.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, під час дії воєнного стану виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України заборонено, але є низка винятків. Зокрема, виїхати з України можуть багатодітні та чоловіки з інвалідністю. За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків, але більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів..

Однак днями в соцмережах з'явилася інформація про складнощі під час виїзду з України чоловіків з третьою групою інвалідності та їх супроводжуючих. Також повідомлялося, що не випускають з України та багатодітних чоловіків.

В коментарі РБК-Україна речник ДПСУ сказав, що правила виїзду залишаються незмінними, але прикордонники можуть ретельно вивчати документи, які б давали підстави для виїзду.

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