Батарея ноутбука швидко сідає? Дізнайтеся, які програми в цьому винні

Як відстежувати додатки на Windows

Відкрийте Налаштування через меню Пуск, потім виберіть Система, Живлення та акумулятор. Натисніть "Використання акумулятора", і ви побачите, як рівень заряду батареї вашого ноутбука змінювався за останні 24 години або 7 днів (можна вибрати потрібний період у випадаючому меню праворуч).

Нижче основного графіка відобразиться список програм, які найбільше витрачали заряд батареї за обраний період. Найбільш "ненажерливі" додатки будуть показані першими. Якщо потрібна програма не відображається, прокрутіть список вниз або скористайтеся рядком пошуку. Якщо додаток не з'являється в списку, значить, він не впливав на рівень заряду в обраному часовому проміжку.

За допомогою випадаючого меню "Сортувати за..." можна змінити порядок відображення застосунків: за назвою або за рівнем енергоспоживання. Також можна вибрати, які дані відображати - загальне енергоспоживання, використання заряду під час роботи програми або у фоновому режимі.

Деякі додатки дають змогу обмежити свою активність у фоні. Для цього натисніть на три крапки поруч із потрібним додатком і виберіть "Керування фоновими процесами". Однак ця опція доступна здебільшого для вбудованих додатків Windows, таких як Блокнот або Paint.

Windows виведе список додатків за використанням акумулятора (фото: Lifehacker)

Як відстежувати додатки на macOS

На Mac відстеження енергоспоживання починається з натискання на значок батареї в рядку меню в правому верхньому куті екрана. У меню, що з'явиться, буде вказано, які із запущених додатків використовують значну кількість енергії - зазвичай це браузери, відеоредактори та інші ресурсомісткі програми.

Щоб отримати більш детальну інформацію, натисніть "Налаштування батареї" в тому ж меню. Тут можна побачити графік розрядки акумулятора за останні 24 години або 10 днів (можна перемикатися між вкладками). Також доступні параметри енергозбереження, як-от Режим низького енергоспоживання або автоматичне затемнення екрана під час роботи від батареї.

Однак macOS не надає простий список додатків, що споживають батарею, як це робить Windows. Замість цього відкрийте "Моніторинг системи" через Spotlight або папку "Утиліти" в Finder і перейдіть у вкладку Енергія. Тут відображатимуться поточні енерговитрати додатків, а також їхнє споживання енергії за останні 12 годин.

Щоб обмежити фонову активність застосунків, перейдіть у Налаштування системи (через меню Apple), відкрийте вкладку Основні, потім виберіть "Елементи входу і розширення". Тут можна відключити дозволи для додатків, які запитували доступ до фонового виконання задач.

Щоб перевірити використання акумулятора, відкрийте "Моніторинг системи" на macOS (фото: Lifehacker)