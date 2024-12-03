Як виправити повільний запуск вашого комп'ютера: ефективні поради

Повільний запуск комп'ютера - найпоширеніша проблема, з якою стикаються користувачі всіх рівнів. На щастя, існують прості та зрозумілі способи прискорити цей процес.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Lifewire , який надає поради, інструкції та статті на тему технологій.

Вимкніть непотрібні програми автозавантаження

Одна з основних причин тривалого завантаження ПК - це додатки, які система намагається запустити відразу після ввімкнення. Якщо вимкнути ці програми, Windows не буде автоматично завантажуватиме їх при вході в систему, що скоротить загальний час запуску комп'ютера.

Пам'ятайте, що параметри автозавантаження у Windows 11 відрізняються від параметрів у Windows 10. Також можуть бути невеликі відмінності у старіших версіях Windows. Зверніть увагу на застосунки з позначкою "Високий вплив" (High impact), оскільки вони сильніше впливають на швидкість запуску ПК.

Звільніть місце на системному диску

Якщо диск C майже заповнений, це може суттєво уповільнити продуктивність.

Запустіть сканування на наявність шкідливих програм

Шкідливе програмне забезпечення може споживати ресурси системи при старті. Регулярно виконуйте перевірку на віруси.

Отримайте доступ до BIOS для налаштування параметрів

Деякі параметри BIOS можуть прискорити завантаження, наприклад, функція Fast Boot. Ви також можете вимкнути логотипи під час запуску, які трохи сповільнюють процес завантаження.

Відновіть або повторно перевстановіть Windows

Якщо нічого не допомагає, спробуйте відновити систему до ранньої точки або повністю перевстановити Windows. Це швидше за все виправить проблеми із запуском.

Обновіть жорсткий диск та/або оперативну пам'ять

Якщо ви все ще використовуєте традиційний жорсткий диск як основний системний, або у вас недостатньо оперативної пам'яті для роботи сучасної версії Windows, можливо, настав час для апгрейду.

Установка твердотільного накопичувача (SSD) та збільшення обсягу оперативної пам'яті може значно прискорити процес завантаження.

Причини повільного запуску ПК

Ваш системний диск може бути переповнений, що заважає працювати з максимальною продуктивністю. Можливо, занадто багато програм запускаються одночасно з Windows або ваше обладнання вже застаріло.

Виявити точну причину складно, доки не почнете застосовувати рішення та перевіряти, що спрацює.