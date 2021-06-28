Баста успешно выступил в Одессе, несмотря на угрозы сорвать концерт (видео)

Так, запланированный на 27 июня одесский концерт состоялся в клубе "Ибица", несмотря на угрозы активистов сорвать выступление.

На кадрах видно, как многочисленные поклонники восторженно принимают российского артиста.

Отметим, что представители ночного клуба заявили, что у них "есть охрана" в случае чего.

Почему Баста оказался в "черном списке"

В 2017-м году Василий Вакуленко угодил с подачи СБУ в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причиной тому стало посещение оккупированного Крыма.

Пробыл он в этом списке с запретом на въезд на территорию Украины до 16 сентября 2020 года, после - ограничение было снято.

Активист Сергей Стерненко в Facebook перечислил, почему российскому исполнителю должны продлить запрет на въезд в Украину: