UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Баста успешно выступил в Одессе, несмотря на угрозы сорвать концерт (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Российский исполнитель Баста, который со скандалом приехал с гастролями в Украину, успешно дал концерт в Одессе.

В соцсетях появилось видео с выступления артиста в "Южной Пальмире".

Так, запланированный на 27 июня одесский концерт состоялся в клубе "Ибица", несмотря на угрозы активистов сорвать выступление.

На кадрах видно, как многочисленные поклонники восторженно принимают российского артиста.

Отметим, что представители ночного клуба заявили, что у них "есть охрана" в случае чего.

Почему Баста оказался в "черном списке"

В 2017-м году Василий Вакуленко угодил с подачи СБУ в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причиной тому стало посещение оккупированного Крыма.

Пробыл он в этом списке с запретом на въезд на территорию Украины до 16 сентября 2020 года, после - ограничение было снято.

Активист Сергей Стерненко в Facebook перечислил, почему российскому исполнителю должны продлить запрет на въезд в Украину:

  • Музыкант выбирал лучшую песню о крымском мосте, построенном оккупантами, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России".
  • Он ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму.
  • Когда его спрашивали о запрете въезда на три года, он говорил, что не понимает почему так, а о принадлежности Крыма предпочитает отмалчиваться.
  • Когда Баста был в Киеве в мае этого года, к нему подошел мужчина и спросил о Крыме. В итоге охрана исполнителя напала на человека, задавшего вопрос.
  • Баста снимался в оккупированном Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит в Крыму.

Напомним, что в концерт Басты в Киеве 25 июня был встречен пикетом около заведения, где он выступал. Несмотря на это, 26 июня он снова дал концерт в столице.

Ранее мы писали, кто из артистов занесен в "черный список", и какую угрозу они представляют безопасности Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баста