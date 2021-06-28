Баста успішно виступив в Одесі, незважаючи на погрози зірвати концерт (відео)

Російський виконавець Баста, який зі скандалом приїхав з гастролями в Україну, успішно дав концерт в Одесі.
У соцмережах з'явилося відео з виступу артиста в "Південній Пальмірі".
Так, запланований на 27 червня Одеський концерт відбувся в клубі "Ібіца", незважаючи на погрози активістів зірвати виступ.
На кадрах видно, як численні шанувальники захоплено приймають російського артиста.
Відзначимо, що представники нічного клубу заявили, що у них "є охорона" в разі чого.
У 2017-му році Василь Вакуленко потрапив з подачі СБУ в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причиною тому стало відвідування окупованого Криму.
Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 Вересня 2020 року, після - обмеження було знято.
Активіст Сергій Стерненко в Facebook перерахував, чому російському виконавцю повинні продовжити заборону на в'їзд в Україну:
Нагадаємо, що в концерт Басти в Києві 25 червня був зустрінутий пікетом біля закладу, де він виступав. Незважаючи на це, 26 червня він знову дав концерт у столиці.
Раніше ми писали, хто з артистів занесений в "чорний список", і яку загрозу вони становлять безпеці України.