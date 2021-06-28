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Баста успішно виступив в Одесі, незважаючи на погрози зірвати концерт (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Російський виконавець Баста, який зі скандалом приїхав з гастролями в Україну, успішно дав концерт в Одесі.

У соцмережах з'явилося відео з виступу артиста в "Південній Пальмірі".

Так, запланований на 27 червня Одеський концерт відбувся в клубі "Ібіца", незважаючи на погрози активістів зірвати виступ.

На кадрах видно, як численні шанувальники захоплено приймають російського артиста.

Відзначимо, що представники нічного клубу заявили, що у них "є охорона" в разі чого.

Чому Баста опинився в "чорному списку"

У 2017-му році Василь Вакуленко потрапив з подачі СБУ в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причиною тому стало відвідування окупованого Криму.

Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 Вересня 2020 року, після - обмеження було знято.

Активіст Сергій Стерненко в Facebook перерахував, чому російському виконавцю повинні продовжити заборону на в'їзд в Україну:

  • Музикант вибирав кращу пісню про Кримський міст, побудований окупантами, де в приспіві звучать слова "Кримський міст з'єднав два береги Росії".
  • Він раніше неодноразово гастролював в окупованому Криму.
  • Коли його запитували про заборону в'їзду на три роки, він говорив, що не розуміє чому так, а про приналежність Криму воліє відмовчуватися.
  • Коли Баста був у Києві в травні цього року, до нього підійшов чоловік і запитав про Крим. В результаті охорона виконавця напала на людину, яка поставила запитання.
  • Баста знімався в окупованому Криму у фільмі "Кеди", де грав роль російського військового, який служить в Криму.

Нагадаємо, що в концерт Басти в Києві 25 червня був зустрінутий пікетом біля закладу, де він виступав. Незважаючи на це, 26 червня він знову дав концерт у столиці.

Раніше ми писали, хто з артистів занесений в "чорний список", і яку загрозу вони становлять безпеці України.

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Баста