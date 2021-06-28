Баста успішно виступив в Одесі, незважаючи на погрози зірвати концерт (відео)

Так, запланований на 27 червня Одеський концерт відбувся в клубі "Ібіца", незважаючи на погрози активістів зірвати виступ.

На кадрах видно, як численні шанувальники захоплено приймають російського артиста.

Відзначимо, що представники нічного клубу заявили, що у них "є охорона" в разі чого.

Чому Баста опинився в "чорному списку"

У 2017-му році Василь Вакуленко потрапив з подачі СБУ в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причиною тому стало відвідування окупованого Криму.

Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 Вересня 2020 року, після - обмеження було знято.

Активіст Сергій Стерненко в Facebook перерахував, чому російському виконавцю повинні продовжити заборону на в'їзд в Україну: