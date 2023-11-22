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Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти Путіна

Середа 22 листопада 2023 15:18
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Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти Путіна Як виглядають яхти Путіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Російський диктатор Володимир Путін має колекцію яхт, які вражають розкішшю. На борту суден є басейни, тренажерні та пляжні клуби, а інтер'єри оздоблені золотом, щоб точно було "по-багатому". Вартість найдорожчої яхти "Шахерезада" оцінюють в 500 млн фунтів стерлінгів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The Sun.

Як виглядають яхти Путіна

Колекція яхт Путіна нещодавно поповнилася ще двома суднами, таким чином його флот збільшився до десяти яхт. Диктатор придбав 68-метрове судно під назвою "Вікторія".

Вартість цього судна становить 40 млн фунтів стерлінгів. На яхті є величезне кругле ліжко з дзеркалом на стелі. Гламурний корабель має дерев’яну підлогу та високі круглі стелі. Він може перевозити 28 осіб, але зазвичай працює лише з шістьма пасажирами та командою до 15 осіб. Саме цю яхту найбільше любить 40-річна Аліна Кабаєва - коханка Путіна.

Додамо, що за підрахунками ЗМІ, статки Путіна становлять 160 млрд фунтів стерлінгів.

"Шахерезада"

Найдорожча серед яхт Путіна "Шахерезада" коштувала 500 млн фунтів стерлінгів, хоча інсайдери вважають, що її вартість може сягати 750 млн фунтів стерлінгів.

Шестипалубне судно має басейни, які можуть перетворюватися на танцювальний майданчик, спа, театр, тренажерний зал і два вертолітних майданчики. Ця яхта майже повністю вкрита золотом - навіть тримачі туалетних паперів.

Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаБасейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаБасейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаБасейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаБасейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаОсь так виглядає яхта "Шахерезада" всередині (фото: East2West)

Корабель "Косатка", вартість якого 100 млн фунтів стерлінгів, пройшов масштабну реконструкцію влітку після того, як інший корабель Путіна був арештований слідчими в Італії.

"Косатка" має позолочені вітальні, кришталеві люстри, плюшеві килими та дорогі твори мистецтва. Тільки килим у головній спальні коштував майже 40 тис. фунтів стерлінгів.

На яхті також є танцювальний майданчик, який опускається та перетворюється на басейн - майже ідентичний тому, що на борту "Шахерезади".

Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаБасейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаБасейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаІнтер'єри яхти (фото: East2West)

"Олімпія"

50-метрова Olympia є фаворитом російського диктатора. Ця яхта коштувала 27-40 млн фунтів стерлінгів і була подарунком Романа Абрамовича. Інтер'єр судна оформлено дизайнерським домом Mark Hampton.

Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаЩе одна яхта Путіна (фото: East2West)

"Чайка"

Вартість "Чайки" становить 28 млн фунтів стерлінгів. 54-метровий корабель має джакузі, тренажерний зал, пляжний клуб, зону для барбекю та басейн. До послуг гостей водний мотоцикл, спорядження для дайвінгу та риболовлі.

Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаНа цій яхті є пляжний клуб, джакузі та барбекю (фото: East2West)

"Кавказ"

44-метровий "Кавказ" побудований морською верф'ю "Алмаз" у Росії. Він розрахований на розміщення до 10 гостей у 5 апартаментах.

Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти ПутінаЩе одна яхта російського диктатора (фото: East2West)

Переглядайте також фото, як виглядають бункери Путіна.

Дивіться також фото, як виглядає бронепоїзд Путіна.

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