Бассейны, вертолетные площадки и позолота в туалете: смотрите, как выглядят яхты Путина

Российский диктатор Владимир Путин имеет коллекцию яхт, которая поражает роскошью. На борту судов есть бассейны, тренажерные и пляжные клубы, а интерьеры украшены золотом, чтобы уж точно было "по-богатому". Стоимость самой дорогой яхты "Шахерезада" оценивают в 500 млн. фунтов стерлингов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Sun.

Как выглядят яхты Путина

Коллекция яхт Путина недавно пополнилась еще двумя судами, таким образом, его флот увеличился до десяти яхт. Диктатор приобрел 68-метровое судно под названием "Виктория".

Стоимость этого судна составляет 40 млн. фунтов стерлингов. На яхте есть огромная круглая кровать с зеркалом на потолке. Гламурный корабль имеет деревянный пол и высокие круглые потолки. Он может перевозить 28 человек, но обычно работает только с шестью пассажирами и командой до 15 человек. Именно эту яхту больше всего любит 40-летняя Алина Кабаева - любовница Путина.

Добавим, что по подсчетам СМИ, состояние Путина составляет 160 млрд фунтов стерлингов.

"Шахерезада"

Самая дорогая среди яхт Путина "Шахерезада" стоила 500 млн фунтов стерлингов, хотя инсайдеры считают, что ее стоимость может достигать 750 млн фунтов стерлингов.

Шестипалубное судно имеет бассейны, которые могут превращаться в танцевальную площадку, спа, театр, тренажерный зал и две вертолетные площадки. Эта яхта почти полностью покрыта золотом - даже держатели туалетных бумаг.

Вот так выглядит яхта "Шахерезада" внутри (фото: East2West)

Корабль "Косатка", стоимость которого 100 млн фунтов стерлингов, прошел масштабную реконструкцию летом после того, как другой корабль Путина был арестован следователями в Италии.

"Косатка" имеет позолоченные гостиные, хрустальные люстры, плюшевые ковры и дорогие произведения искусства. Только ковер в главной спальне стоил около 40 тыс. фунтов стерлингов.

На яхте также есть танцевальная площадка, которая опускается и превращается в бассейн - почти идентична тому, что на борту "Шахерезады".

Интерьеры яхты (фото: East2West)

"Олимпия"

50-метровая Olympia является фаворитом русского диктатора. Эта яхта стоила 27-40 млн. фунтов стерлингов и была подарком Романа Абрамовича. Интерьер судна оформлен дизайнерским домом Mark Hampton.

Еще одна яхта Путина (фото: East2West)

"Чайка"

Стоимость "Чайки" составляет 28 млн. фунтов стерлингов. 54-метровый корабль имеет джакузи, тренажерный зал, пляжный клуб, барбекю и бассейн. К услугам гостей водный мотоцикл, снаряжение для дайвинга и рыбалки.

На этой яхте есть пляжный клуб, джакузи и барбекю (фото: East2West)

"Кавказ"

44-метровый "Кавказ" построен морской верфью "Алмаз" в России. Он рассчитан на размещение до 10 человек в 5 апартаментах.

Еще одна яхта российского диктатора (фото: East2West)