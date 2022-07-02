Бариста, курьер, водитель: какие профессии среди украинцев наиболее востребованы

Многие украинцы потеряли работу из-за войны - переезд, сокращение, остановка производства. Причины могут быть разными, но рынок труда развивается, и поисковиков работы становится больше.

В каких сферах украинцы чаще всего ищут работу - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным экспертов из OLX Работа, в июне украинцы проявляли больше активности в поиске работы, чем в начале весны.

Количество поисковых запросов на различные вакансии выросло на 25-66 процентных пунктов, а наибольший прирост наблюдается при поиске работы на таких позициях:

бариста (+66%);

няня (+64%);

курьер (+64%);

охранник (+63%);

разнорабочий (+61%);

уборщица (+60%).

В целом, чаще всего в июне украинцы 2022 искали такие вакансии: