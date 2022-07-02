UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бариста, курьер, водитель: какие профессии среди украинцев наиболее востребованы

Коллаж РБК-Украина: кем хотят работать украинцы
Автор: Светлана Мащенко

Многие украинцы потеряли работу из-за войны - переезд, сокращение, остановка производства. Причины могут быть разными, но рынок труда развивается, и поисковиков работы становится больше.

В каких сферах украинцы чаще всего ищут работу - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным экспертов из OLX Работа, в июне украинцы проявляли больше активности в поиске работы, чем в начале весны.

Количество поисковых запросов на различные вакансии выросло на 25-66 процентных пунктов, а наибольший прирост наблюдается при поиске работы на таких позициях:

  • бариста (+66%);
  • няня (+64%);
  • курьер (+64%);
  • охранник (+63%);
  • разнорабочий (+61%);
  • уборщица (+60%).

В целом, чаще всего в июне украинцы 2022 искали такие вакансии:

  • водителя (228,8 тыс. раз);
  • продавца (56,9 тыс.);
  • грузчика (48,8 тыс.);
  • бариста (44 тыс.);
  • уборщика (40,1 тыс.).

Ранее мы писали, кому и за какую работу в Украине платят больше всего.

Также эксперты рассказали, на какую работу в Киеве ищут работников, и где количество вакансий выросло втрое.

Читайте РБК-Украина в Google News
работа