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Бариста, кур'єр, водій: які професії серед українців найбільш затребувані

Колаж РБК-Україна: Ким хочуть працювати українці
Автор: Світлана Мащенко

Багато українців втратили роботу через війну - переїзд, скорочення, зупинка виробництва. Причини можуть бути різними, але ринок праці розвивається, і пошукачів роботи стає більше.

У яких сферах українці найчастіше шукають роботу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними експертів з OLX робота, у червні українці проявляли більше активності під час пошуку роботи, ніж на початку весни.

Кількість пошукових запитів на різні вакансії зросла на 25-66 відсоткових пунктів, а найбільший приріст спостерігається при пошуку роботи на таких позиціях:

  • бариста (+66%);
  • няня (+64%);
  • кур’єр (+64%);
  • охоронець (+63%);
  • різноробочий (+61%);
  • прибиральниця (+60%).

Загалом, найчастіше у червні українці 2022 шукали такі вакансії:

  • водія (228,8 тис. разів);
  • продавця (56,9 тис.);
  • вантажника (48,8 тис.);
  • бариста (44 тис.);
  • прибиральника (40,1 тис.).

Раніше ми писали, кому і за яку роботу в Україні платять найбільше.

Також експерти розповіли, на яку роботу в Києві шукають працівників, і де кількість вакансій зросла втричі.

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