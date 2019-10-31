Я в бархатных штанах: в Украину вернулся еще один соратник Януковича

В Украину вернулся чиновник времен Виктора Януковича Игорь Калетник - фигурант дела о "диктаторских законах" 16 января 2014 года. Расследование в отношении экс-вице-спикера Верховной Рады и бывшего главы таможни было закрыто. Об этом рассказал недавно уволенный начальник отдела специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

По его словам, дело закрыл бывший замглавы Генпрокуратуры Сергей Кизь "формально по решению суда".

Так, Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда 18 октября приняла вердикт, согласно которому было отказано в удовлетворении кассационной жалобы ГПУ на решение апелляционной инстанции об установлении сроков в уголовном производстве относительно Калетника.

Сам политик приехал в Киев и сфотографировался на фоне Верховного суда.

Игорь Калетник вернулся в Украину (Фото: strana.ua)

Горбатюк отметил, что постановление о закрытии дела незаконно и его нужно отменить, "что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с (новым генеральным прокурором Украины Русланом) Рябошапкой".

"И до сих пор решение не принято", - добавил бывший руководитель отдела спецрасследований.

В сети живо отреагировали на "камбэк" Калетника.

"Видно, что жизнь потрепала немного, постарел. ГПУ закрыла дело против Калетника и сняла его с розыска. Теперь он, значит, - свободный человек. Диву даемся. Но это Украина, крошка", - говорится в сообщении "UN сливы и груши" на Telegram-канале.

Фото: скрин с Telegram-канала "UN сливы и груши"

"Во дива дивные! Не успел глава ОПУ Богдан объявить, что такой себе януковичский генерал Валерий Хорошковский консультирует руководство украинской таможни, потому что "у него богатый опыт", как появилась еще более веселая новость. Которую озвучил, уволенный из ГПУ прокурор Сергей Горбатюк. Сообщивший, что в Украину прибыл такой, казалось подзабытый персонаж, как Игорь Калетник... Да-да, тот самый... Первый вице-спикер ВР, который организовал правильное голосование за диктаторские законы 16 января 2014 года... Потом было уголовное дело, потом он куда-то соскочил и его объявили в розыск, потом уголовное дело при Луценко закрыли, и теперь вот наш герой исполняет в Киеве арию приезжего гостя: - Я снова здесь, я в бархатных штанах..." - написал журналист Андрей Капустин на своей странице в Facebook.

Фото: скрин facebook.com/kapustin.andrei