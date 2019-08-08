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Портнову не предлагали никаких должностей во власти, - Разумков

Новости » Политика    08.08.2019 - 19:59
Портнову не предлагали никаких должностей во власти, - Разумков
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Разумков отметил, что лично не знаком с Портновым

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что бывшему заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову не предлагали должностей в исполнительной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По его словам, ни партия, ни Офис президента никаких предложений Портнову не озвучивал. 

"Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали", - отметил Разумков.

Он также отметил, что лично не знаком с Портновым и уклонился от ответа на вопрос журналиста о практически идентичное видение люстрации чиновников в Зеленского и Портнова.

"Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно. Думаю, вам нужно обратиться по этому вопросу к Портнову", - заявил Разумков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины  повторно вызвала на допрос бывшего заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу об убийствах на Майдане во время Революции достоинства.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов является его многолетним другом

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