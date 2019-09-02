Калетник будет судиться с Горбатюком

Фото: Игорь Калетник (rada.gov.ua)

Калетник хочет судиться с прокурорами, которые "сфабриковали" его дело

Бывший вице-спикер Верховной рады Игорь Калетник намерен судиться с прокурорами, которые "сфабриковали" его дело. Об этом заявила его адвокат Ирина Залюбовская, передает РБК-Украина.

По ее словам, статья, по которой проходил Калетник, давно декриминализирована. Адвокат сообщила, что есть решения двух судов, которые доказывают его невиновность. В частности, в мае Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу представителя Калетника и обязал Генпрокуратуру (ГПУ) отменить его розыск.

2 апреля Печерский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать уголовное производство по прокурорам Генпрокуратуры, которые могли превысили служебные полномочия и не выполнили предыдущие судебные решения о прекращении уголовного преследования Калетника.

По мнению адвоката, обвинение Калетника изначально были надуманные, поэтому дело – "притянуто за уши".

Как отметила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган, статья УК, которую 5,5 лет Горбатюк предъявлял Калетнику - давно декриминализирована.

"По делу есть решения судов, в которых чётко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования за отсутствием состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела. Но об этом от Горбатюка вы не слышали, потому что это были его провалы. Есть ещё несколько деталей, о которых я уже не уполномочена говорить. Главное - дело сейчас закрыто на законных основаниях", - заявила Сарган.

Сейчас адвокат Калетника готовит заявление в Государственное бюро расследований в отношении "незаконного преследования" ее подзащитного в течение 5-ти лет, а также готовит иск в суд против Сергея Горбатюка за "незаконное преследование".