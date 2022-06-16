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"Барабанщик на войне": военный сыграл "Ой, у лузі червона калина" на автомате (видео)

Военный сыграл "Червону калину" на автомате (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный даже несмотря на ужасы войны нашел время и выстукал знаменитую песню-символ этого противостояния "Ой, у лузі червона калина" на автомате. Тем самым защитник поднял боевой дух и вселил веру в каждого украинца.

Видео в Facebook опубликовала дизайнер из Национального союза фотохудожников Украины Таня Ромашка.

В частности, военный в свободную минуту от выполнения боевых задач спел "Ой, у лузі червона калина", выстукивая ее ритм на автомате.

"Когда ты барабанщик, но вместо ударных у тебя автомат. Потому что ты на войне!" - говорится под видео.

Добавим, что все чаще украинские дети и взрослые начали перепевать известную песню "Ой, у лузі червона калина". Эта после стала настоящим символом борьбы за страну и свободу. Также она придает силы украинцам, дома которых уничтожила Россия.

В частности, много лет назад эту песню пели сечевые стрельцы, которые так же боролись за независимость и волю Украины. В 1912 эта песня стала неофициальным гимном УСС. А сейчас она дает сил для новой борьбы с российским агрессором.

Кроме того, песню перепевают сотнями языков мира, тем самым поддерживая Украину.

Ранее мы сообщали, что маленькая украинка перепела "Ой у лузі червона калина" та стала звездой сети.

Также слепой мальчик, который чудом спасся из Ирпеня во время оккупации, спел эту песню-символ.

Кроме того, Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина".

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