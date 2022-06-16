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"Барабанщик на війні": військовий зіграв "Ой, у лузі червона калина" на автоматі (відео)

Військовий зіграв "Червону калину" на автоматі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український військовий навіть попри жахи війни знайшов час та вистукав знамениту пісню-символ цього протистояння "Ой, у лузі червона калина" на автоматі. Тим самим захисник підняв бойовий дух та вселив віру у кожного українця.

Відео у Facebook опублікувала дизайнерка з Національної спілки фотохудожників України Таня Ромашка.

Зокрема, військовий у вільну хвилину від виконання бойових завдань заспівав "Ой, у лузі червона калина", вистукуючи її ритм на автоматі.

"Коли ти барабанщик, але замість ударних у тебе автомат. Бо ти на війні!" - йдеться під відео.

Додамо, що все частіше українські діти та дорослі почали переспівувати відому пісню "Ой, у лузі червона калина". Ця після стала справжнім символом боротьби за країну та свободу. Також вона додає сили українцям, будинки яких знищила Росія.

Зокрема, багато років тому цю пісню співали січові стрільці, які так само боролися за незалежність та волю України. У 1912 ця пісня стала неофіційним гімном УСС. А зараз вона дає сил для нової боротьби з російським агресором.

Окрім того, пісню переспівують сотнями мов світу, тим самим підтримуючи Україну.

Раніше ми повідомляли, що маленька українка переспівала "Ой у лузі червона калина" та стала зіркою мережі.

Також сліпий хлопчик, який дивом врятувався з Ірпеня під час окупації, заспівав цю пісню-символ.

Окрім того, Михайлівський собор заграв дзвонами "Ой, у лузі червона калина".

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