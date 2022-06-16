"Барабанщик на війні": військовий зіграв "Ой, у лузі червона калина" на автоматі (відео)

Зокрема, військовий у вільну хвилину від виконання бойових завдань заспівав "Ой, у лузі червона калина", вистукуючи її ритм на автоматі.

"Коли ти барабанщик, але замість ударних у тебе автомат. Бо ти на війні!" - йдеться під відео.

Додамо, що все частіше українські діти та дорослі почали переспівувати відому пісню "Ой, у лузі червона калина". Ця після стала справжнім символом боротьби за країну та свободу. Також вона додає сили українцям, будинки яких знищила Росія.

Зокрема, багато років тому цю пісню співали січові стрільці, які так само боролися за незалежність та волю України. У 1912 ця пісня стала неофіційним гімном УСС. А зараз вона дає сил для нової боротьби з російським агресором.

Окрім того, пісню переспівують сотнями мов світу, тим самим підтримуючи Україну.