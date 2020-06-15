Банкомат выдал украинцу 40 тысяч вместо 4-х, но он не обрадовался (фото)

Гривны (фото: РБК-Украина)

В Берегово банкомат выдал мужчине в десять раз больше наличных

В Берегово Закарпатской области произошел интересный случай. Местный житель хотел снять 4 тысячи гривен, но вместо этого банкомат ему выдал 40 тысяч. Мужчина решил не присваивать деньги, а позвонить в банк на горячую линию и сообщить об ошибке.

Изначально мужчине необходимо было снять 8 тысяч гривен, но операцию пришлось проводить дважды, поскольку имеющихся купюр в банкомате было только по 100 гривен. Об этом он рассказал изданию "Mukachevo.net".

Сначала Сергей снял первые четыре тысячи гривен, а потом еще и вторую. Но если первая операция прошла без сюрпризов, то со второй банкомат дал сбой, и выдал ему 40 купюр номиналом в 1 000 гривен.

В Берегово банкомат выдал украинцу 40 тысяч гривен вместо 4 (фото: mukachevo.net)

Мужчина не сразу понял в чем дело, а когда увидел на руках совсем другую сумму, то сообщил об этом в финучреждение.

"Соблазны присвоить деньги не было, сразу же решил позвонить на горячую линию банка", - рассказал Сергей.

В банке рассказали, что сбой в банкомате произошел из-за ошибки при пополнении, ведь номинал в 1 000 гривен новый и возможно просто присутствовала человеческая ошибка. Сергея поблагодарили за благородный поступок и возврат денег.

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Автор: Роман Мирончук