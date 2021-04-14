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Банки будут автоматически списывать с карт украинцев задолженность: что известно

Автор: Анна Шиканова

В Украине финансовые учреждения получили право автоматически списывать долги украинцев по требованию государственных и частных исполнителей. В списке уже 7 банков, в том числе Монобанк и ПриватБанк.

За какие задолженности банки могут автоматически списать деньги с карты и какие банки уже участвуют в программе – читайте в нашем материале ниже.

За что могут списать задолженность

Министерство юстиции в марте 2021 года издало приказ, согласно которому со счетов украинцев будут автоматически списывать задолженности. Ранее государственные и частные исполнители имели право принудительно взыскивать задолженности только по алиментам, а в остальных случаях счета просто блокировались. И для взыскания долга нужен был специальный бумажный запрос.

Теперь деньги могут списать буквально за несколько минут у граждан, которые есть в Едином реестре должников. На данный момент там находятся данные о 5,5 млн гривен долгов. Это – задолженности за коммунальные услуги, штрафы на нарушения ПДД или неуплата алиментов.

Какие банки участвуют в списании долгов

По данным "Опендатабот" в списке уже 7 украинских банков и со временем это количество будет увеличиваться. 11 банков уже находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время к новой системе подключат 63 украинских банка из 73.

Сейчас в программе участвуют такие банки:

  • ПриватБанк
  • Универсал Банк – Монобанк
  • ТАСкомбанк
  • ОКСИ Банк
  • Банк ВОСТОК
  • Индустриалбанк
  • ПроКредитБанк

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине появится цифровой банк для бизнеса.

А также рассказывали о том, какие ставки по депозитам предлагают украинские банки.

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Новости Украины банкизадолженностьдолг
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