Банки будут автоматически списывать с карт украинцев задолженность: что известно

За что могут списать задолженность

Министерство юстиции в марте 2021 года издало приказ, согласно которому со счетов украинцев будут автоматически списывать задолженности. Ранее государственные и частные исполнители имели право принудительно взыскивать задолженности только по алиментам, а в остальных случаях счета просто блокировались. И для взыскания долга нужен был специальный бумажный запрос.

Теперь деньги могут списать буквально за несколько минут у граждан, которые есть в Едином реестре должников. На данный момент там находятся данные о 5,5 млн гривен долгов. Это – задолженности за коммунальные услуги, штрафы на нарушения ПДД или неуплата алиментов.

Какие банки участвуют в списании долгов

По данным "Опендатабот" в списке уже 7 украинских банков и со временем это количество будет увеличиваться. 11 банков уже находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время к новой системе подключат 63 украинских банка из 73.

Сейчас в программе участвуют такие банки: