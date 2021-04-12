Банки снизили ставки для населения: под какой процент можно разместить депозит

В марте 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с февралем ставки упали на 0,5% п.п.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в марте упали на 0,3 п.п. до 0,7% годовых.

В марте 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 3,8%, что на 0,1% больше, чем месяц назад. По валютным депозитам ставки упали с 1,2% до 1,0 годовых.

Депозитный портфель банков в марте 2021 года вырос на 1,2% до 1 364 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,5% до 680 млрд грн, предприятий вырос на 2,9% до 658 млрд грн.

