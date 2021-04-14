Банки будуть автоматично списувати з карт українців заборгованість: що відомо

За що можуть списати заборгованість

Міністерство юстиції в березні 2021 року видало наказ, згідно з яким з рахунків українців будуть автоматично списувати заборгованості. Раніше державні та приватні виконавці мали право примусово стягувати тільки заборгованості по аліментах, а в інших випадках рахунки просто блокувалися. І для стягнення боргу потрібен був спеціальний паперовий запит.

Тепер гроші можуть списати буквально за кілька хвилин у громадян, які є в Єдиному реєстрі боржників. На цей момент там перебувають дані про 5,5 млн гривень боргів. Це – заборгованості за комунальні послуги, штрафи за порушення ПДР або несплату аліментів.

Які банки беруть участь у списанні боргів

За даними "Опендатабот" у списку вже 7 українських банків і з часом ця кількість буде збільшуватися. 11 банків вже знаходяться на стадії консультацій і попередніх налаштувань для тестування. Найближчим часом до нової системи під'єднають 63 українських банки з 73.

Зараз в програмі беруть участь такі банки: