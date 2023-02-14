"Банк" кохання і троянди з "чорного" ринку: 10 незвичних традицій святкування Дня Валентина у світі
14 лютого у більшості країн світу відзначають День Валентина - саме цього святого вважають покровителем усіх закоханих. У це свято заведено дарувати своїй другій половинці солодощі, квіти, коштовності. А ще - маленьку листівку-валентику із зізнанням у коханні.
Проте у кожної країни є свої неповторні традиції святкування цього дня. До прикладу, австрійці відправляються у подорож у маленьке містечко, де є церква святого Валентина. А от самотні британці з самого ранку виглядають свого судженого у вікно.
Про те, як святкують День Валентина у різних країнах світу, розповідаємо у матеріалі нижче.
Італія
За легендою саме з цієї країни бере свій початок День святого Валентина. Колись у Турині наречені оголошували про свої заручини саме 14 лютого - ця старовинна традиція збереглася і до сьогодні.
Перед святом італійські магазини прикрашають цукерками. Також ці солодощі заведено дарувати коханим. Вважається, чим більше цукерок подарують, тим міцніше буде любов.
Також часто дарують троянди, парфуми, шоколад і діаманти. Також популярним подарунком є Baci Perugina - маленькі горішки фундука, вкриті шоколадом. У кожній цукерці знаходиться записка любовного характеру.
Велика Британія
За традицією самотні британки 14 лютого встають до сходу сонця, стають біля вікна і дивляться на чоловіків. За повір'ям, перший чоловік, якого вони побачать, і є їхнім судженим.
Закохані ж на День Валентина дарують одне одному солодощі у вигляді сердечок, м'які іграшки, найчастіше плюшеві ведмедики Teddy і листівки-валентинки.
Данія
У цій країні заведено на День Валентина дарувати "лист з підсніжником". Це романтичний вірш, написаний на вирізаному вручну папері, де ім’я шанувальника зашифроване крапками. Також до листівки додають підсніжник.
Людина, яка отримала цей подарунок, має розшифрувати ім'я свого шанувальника, і якщо це вдасться, то відправник має нагадати про себе у Великодню неділю - подарувати писанку.
Франція
День закоханих у Франції святкують тільки дорослі. Своїй другій половинці заведено дарувати шоколадні цукерки, квіти та ювелірні прикраси. Часто святкування супроводжується романтичною вечерею. Багато французьких ресторанів пропонують спеціальне меню до Дня закоханих.
Також у публічних місцях влаштовують святкові заходи із музичним супроводом, концерти.
Австрія
У цей день багато закоханих пар відправляються в маленьке, але дуже привітне містечко Крумбах, що неподалік від німецького Мюнхена. Саме там є церква, закладена в честь святого Валентина.
У цей день чоловіки дарують своїм коханим букети, солодощі і прикраси. Але за традицією австрійців, жінки нічого не дарують чоловікам.
Словаччина
Спеціально до Дня Валентина у Словаччині створили "банк кохання". Там пари можуть "зберегти" своє кохання назавжди. Для цього треба залишити фотографії, любовні листи, каблучки чи квитки в кіно з першого побачення. Спеціально для цього у банку створили сховище на 100 тисяч крихітних шухляд.
Норвегія
У норвежців є давнє повір'я, що колись саме в цей день птахи спаровувалися, аби народити потомство. Тому, якщо чоловік чи жінка 14 лютого побачать пару крилатих, то вірять, що знайшли своє справжнє кохання.
Болгарія
У Болгарії 14 лютого відзначають не тільки День закоханих, а й День виноробів. Тому пари і навіть самотні в цей день дегустують різні вина.
Індія
14 лютого оголошено Днем обіймів корів - уряд закликає обіймати цих тварин, оскільки для індусів вони є священними. Таким нововведенням держава хоче зменшити вплив "західної цивілізації".
Раніше націоналісти навіть виступали за заборону свята. Активну кампанію розгортали у соціальних мережах, виходили на демонстрації на вулиці.
Саудівська Аравія
У цій країні святкувати День Валентина заборонено, тому що будь-які прояви любові публічно караються законом. В Саудівській Аравії навіть існує чорний ринок червоних троянд, який процвітає саме на День Валентина.
Раніше ми розповідали про те, що заборонено робити на День Валентина, щоб не накликати самотність та біди.
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