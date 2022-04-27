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В Николаев привезли настоящие "бандеромобили": смотрите, как они выглядят

Новина українською →
Николаев, Среда 27 апреля 2022 15:44
В Николаев привезли настоящие "бандеромобили": смотрите, как они выглядят Коллаж РБК-Украина: В Николаев привезли настоящие "бандеромобілі"
Автор: Светлана Мащенко

В Николаев привезли настоящие "бандеромобили" - технику, которой российская пропаганда, запугивает свои массы.

Кадрами поделился председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Реально бандеромибили подъехали", - говорит автор видео.

В кадр попали несколько автомобилей с открытым кузовом типа пикап японской марки Mitsubishi.

Машины специально окрашены в самый актуальный цвет сегодня - хаки. На авто нанесены надписи "Русский корабль иди нах*й", а также изображения Степана Бандеры и герб Украины.

Откуда взялась история о бандеромобилях

Это понятие родилось в нездоровой фантазии российских пропагандистов, а рассказал о нем главный спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили, имеющие повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами", - сказал он еще в первые дни вторжения.

Ранее мы писали, что путинские пропагандисты украли фото с украинского фотобанка и опозорились.

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