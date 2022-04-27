В Николаев привезли настоящие "бандеромобили": смотрите, как они выглядят
В Николаев привезли настоящие "бандеромобили" - технику, которой российская пропаганда, запугивает свои массы.
Кадрами поделился председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Реально бандеромибили подъехали", - говорит автор видео.
В кадр попали несколько автомобилей с открытым кузовом типа пикап японской марки Mitsubishi.
Машины специально окрашены в самый актуальный цвет сегодня - хаки. На авто нанесены надписи "Русский корабль иди нах*й", а также изображения Степана Бандеры и герб Украины.
Откуда взялась история о бандеромобилях
Это понятие родилось в нездоровой фантазии российских пропагандистов, а рассказал о нем главный спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили, имеющие повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами", - сказал он еще в первые дни вторжения.
Ранее мы писали, что путинские пропагандисты украли фото с украинского фотобанка и опозорились.