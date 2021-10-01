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"Бананы остановили эскалатор": в метро рассказали о самых курьезных инцидентах (фото)

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Киев, Пятница 01 октября 2021 18:55
"Бананы остановили эскалатор": в метро рассказали о самых курьезных инцидентах (фото) По каким причинам останавливали эскалаторы в метро Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В течение сентября столичное метро останавливались 580 раз, и все по разным причинам. Это происходило и из-за попадания в механизм посторонних предметов от пассажиров, и для предотвращения травмирования.

Об этом сообщает прессслужба подземки Киева.

Почему останавливали эскалаторы

Так, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов. Однако, в 60 случаях пассажиры нажали ручку "Стоп" без необходимости. Еще 257 раз работники метро самостоятельно останавливали его для предотвращения травмирования пассажиров.

"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются самой частой причиной остановки в осенне-зимний период", - говорят в подземке.

&quot;Бананы остановили эскалатор&quot;: в метро рассказали о самых курьезных инцидентах (фото)Назвали причины, почему останавливали эскалаторы в киевском метро (facebook.com/kyivmetro)

Также важно, что резкая остановка эскалатора может привести к падению и травмированию как себя, так и других пассажиров, поэтому стоит придерживаться ряда правил, чтобы это предотвратить.

Правила пользования эскалатором

  • держаться за поручень;
  • не заступать за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступенях;
  • не бегать;
  • держать детей за руку;
  • поддерживать полы длинной одежды.

Отметим, что сейчас на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" продолжаются капитальные ремонты, которые происходят каждые 10-11 лет.

Недавно мы рассказывали, что назвали дату, когда работу метро в Киеве могут ограничить.

Также мы писали, что в метро Киева произошел коллапс на одной из станций.

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