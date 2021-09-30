В метро Киева произошел коллапс на одной из станций: более часа в очереди

В метро Киева 30 сентября утром произошел коллапс. На станции метро "Минская" можно было наблюдать огромные очереди на вход в подземку.

Отмечается, чтобы пройти в метрополитен, нужно было простоять около часа в очереди. Проблема была в том, что на станции не работали два турникета.

Отметим, что в очереди люди стояли очень цивилизованно. На некоторых не было масок, но все же такие пассажиры были в меньшинстве.

Отметим, что столпотворение на "Минской" случается уже далеко не в первый раз. Так, совсем недавно, 13 сентября на этой станции и еще на "Теремках" также в очередях стояли люди.

Жители Киева очень недовольны такой ситуацией, но у многих просто нет выбора.