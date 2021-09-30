ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В метро Киева произошел коллапс на одной из станций: более часа в очереди

Новина українською →
Киев, Четверг 30 сентября 2021 09:56
В метро Киева произошел коллапс на одной из станций: более часа в очереди В киевском метро произошел коллапс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева 30 сентября утром произошел коллапс. На станции метро "Минская" можно было наблюдать огромные очереди на вход в подземку.

Об этом сообщает "Сегодня".

Отмечается, чтобы пройти в метрополитен, нужно было простоять около часа в очереди. Проблема была в том, что на станции не работали два турникета.

Отметим, что в очереди люди стояли очень цивилизованно. На некоторых не было масок, но все же такие пассажиры были в меньшинстве.

Отметим, что столпотворение на "Минской" случается уже далеко не в первый раз. Так, совсем недавно, 13 сентября на этой станции и еще на "Теремках" также в очередях стояли люди.

Жители Киева очень недовольны такой ситуацией, но у многих просто нет выбора.

Как мы ранее писали, в Киеве в день ужесточения карантина на станции метро "Арсенальная" образовалась огромная очередь к турникетам, эскалаторам и кассам, и в определенный момент между гражданами возникла давка и толкотня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что нельзя делать в этот особенный день, приметы праздника
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что нельзя делать в этот особенный день, приметы праздника