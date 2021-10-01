Работу метро в Киеве могут ограничить: названа дата
Фото: работу метро в Киеве могут ограничить (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Киеве могут ограничить работу метро из-за футбольного матча. Это может произойти 3 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
На НСК "Олимпийский" в 19:30 начнется футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).
Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".