ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Работу метро в Киеве могут ограничить: названа дата

Новина українською →
Киев, Пятница 01 октября 2021 12:02
Работу метро в Киеве могут ограничить: названа дата Фото: работу метро в Киеве могут ограничить (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве могут ограничить работу метро из-за футбольного матча. Это может произойти 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

На НСК "Олимпийский" в 19:30 начнется футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Читайте РБК-Украина в Google News
метро
NEWS
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных