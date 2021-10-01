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"Банани зупинили ескалатор": в метро розповіли про найбільш курйозні інциденти (фото)

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Київ , П'ятниця 01 жовтня 2021 18:55
"Банани зупинили ескалатор": в метро розповіли про найбільш курйозні інциденти (фото) З яких причин зупиняли ескалатори в метро Києва (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Протягом вересня столичне метро зупинялися 580 разів, і все за різних причин. Це відбувалося і через потрапляння до механізму сторонніх предметів від пасажирів, і для запобігання травмування.

Про це повідомляє пресслужба підземки Києва.

Чому зупиняли ескалатори

Так, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів. Однак, у 60 випадках пасажири натиснули ручку "Стоп" без необхідності. Ще 257 разів працівники метро самостійно зупиняли його для запобігання травмування пасажирів.

"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довгого одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки в осінньо-зимовий період", - кажуть у підземці.

&quot;Банани зупинили ескалатор&quot;: в метро розповіли про найбільш курйозні інциденти (фото)Назвали причини, чому зупиняли ескалатори у київському метро (facebook.com/kyivmetro)

Також важливо, що різка зупинка ескалатори може призвести до падіння й травмування як себе, так і інших пасажирів, тож варто дотримуватися низки правил, щоб цьому запобігти.

Правила користування ескалатором

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях;
  • не бігати;
  • тримати дітей за руку;
  • підтримувати поли довгого одягу.

Зазначимо, що наразі на станціях "Лук’янівська" та "Олімпійська" тривають капітальні ремонти, які відбуваються кожні 10-11 років.

Нещодавно ми розповідали, що назвали дату, коли роботу метро в Києві можуть обмежити.

Також ми писали, що у метро Києва стався колапс на одній зі станцій.

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