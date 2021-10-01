"Банани зупинили ескалатор": в метро розповіли про найбільш курйозні інциденти (фото)

Протягом вересня столичне метро зупинялися 580 разів, і все за різних причин. Це відбувалося і через потрапляння до механізму сторонніх предметів від пасажирів, і для запобігання травмування.

Чому зупиняли ескалатори

Так, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів. Однак, у 60 випадках пасажири натиснули ручку "Стоп" без необхідності. Ще 257 разів працівники метро самостійно зупиняли його для запобігання травмування пасажирів.

"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довгого одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки в осінньо-зимовий період", - кажуть у підземці.

Назвали причини, чому зупиняли ескалатори у київському метро (facebook.com/kyivmetro)

Також важливо, що різка зупинка ескалатори може призвести до падіння й травмування як себе, так і інших пасажирів, тож варто дотримуватися низки правил, щоб цьому запобігти.

Правила користування ескалатором

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях;

не бігати;

тримати дітей за руку;

підтримувати поли довгого одягу.

Зазначимо, що наразі на станціях "Лук’янівська" та "Олімпійська" тривають капітальні ремонти, які відбуваються кожні 10-11 років.