Бананы надо есть при этих болезнях: китайский способ лечения

Мы привыкли считать бананы вкусным, но не слишком полезным фруктом. Однако китайцы другого мнения - согласно их традиционной медицине фрукт помогает при лечении простудных заболеваний.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Фото: бананы чрезвычайно полезны (pixabay)
Бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А.
100 граммов банана содержат:
Кроме того, бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми.
Ранее мы писали, какие напитки помогут, если у вас высокое давление.
Также сообщалось, кому надо дополнительно употреблять рыбий жир.