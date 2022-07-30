Банани треба їсти при цих хворобах: китайський спосіб лікування

Ми звикли вважати банани смачним, але не надто корисним фруктом. Однак китайці іншої думки - згідно з їхньою традиційною медициною фрукт допомагає при лікуванні застудних захворювань.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Фото: Банани надзвичайно корисні (pixabay)
Банани багаті вуглеводами і є найкращим джерелом калію і вітаміну А.
100 грамів банана містять:
Крім того, банани містять триптофан, який при попаданні в організм перетворюється в серотонін. Серотонін допомагає природним чином регулювати настрій, може зробити людей розслабленими і щасливими.
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