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Банани треба їсти при цих хворобах: китайський спосіб лікування

Фото: Банани треба їсти при деяких хворобах (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Ми звикли вважати банани смачним, але не надто корисним фруктом. Однак китайці іншої думки - згідно з їхньою традиційною медициною фрукт допомагає при лікуванні застудних захворювань.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Фото: Банани надзвичайно корисні (pixabay)

Факти про банани, які ви можете не знати

Банани багаті вуглеводами і є найкращим джерелом калію і вітаміну А.

100 грамів банана містять:

  • 75 грамів води,
  • 1,32 грама білка,
  • 0,58 грама жиру,
  • 19,3 грама вуглеводів,
  • 0,82 мг харчових волокон,
  • 9,3 мг кальцію,
  • 8,5 мг фосфору,
  • 0,55 мг заліза,
  • 0,24 мг каротину,
  • 10,3 мг вітаміну B,
  • 6 мг вітаміну B20,
  • 0,78 мг ніацину.

Крім того, банани містять триптофан, який при попаданні в організм перетворюється в серотонін. Серотонін допомагає природним чином регулювати настрій, може зробити людей розслабленими і щасливими.

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