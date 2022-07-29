ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 17:41
Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список Коллаж РБК-Украина: как с помощью напитков снизить давление
Автор: Светлана Мащенко

Поддержание достаточного количества жидкости в организме - важно для нормализации давления. Если же у вас гипертония, вам с особой внимательностью надо следить за тем, что вы едите и пьете. Ведь напитки могут как снижать, так и повышать давление.

Об этом пишет EatThis.

Напиток № 1: обычная вода

Исследования показывают, что когда баланс жидкости в организме выходит из строя, это может нанести вред артериальному давлению, вызывая его повышение или резкое снижение.

А вот привычка пить мало воды связана с увеличением будущего риска сердечно-сосудистых проблем.

Если не любите простую воду, добавьте фрукты или мяту и немного льда.

Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список

Фото: обычная вода полезнее, чем мы думаем (freepik)

Напиток № 2: свекольный сок

Свекольный сок содержит вещества, которые расширяют кровеносные сосуды, обеспечивая беспрепятственный отток крови.

Участники одного из исследований в течение двух недель пили по стакану сока в день. И в результате их давление приблизилось к норме.

Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список

Фото: свекла понижает давление (freepik)

Напиток № 3: гранатовый сок

Гранатовый сок называют "супергероем" для здоровья сердца. Благодаря высокому содержанию калия и невероятному содержанию антиоксидантов стоит выпить стаканчик, чтобы снизить кровяное давление.

Исследования показали, что артериальное давление снижается после регулярного употребления гранатового сока.

Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список

Фото: гранатовый сок суперполезный (pixabay)

Напиток № 4: Зеленый чай

Этот древний напиток обладает антиоксидантной силой, которая может помочь снизить давление (даже если он подбадривает вас благодаря нотке кофеина).

Один эксперимент показал, что регулярное употребление чая привело к снижению АД, а зеленый чай полезнее черного.

Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список

Фото: зеленый чай надо пить регулярно (pixabay)

Напиток № 5: нежирное молоко

Согласно исследованиям, люди, которые потребляли более трех порций молочных продуктов в день, имели на 36% меньше шансов иметь гипертонию, чем те, кто употреблял лишь половину порции ежедневно.

А люди, которые выбирали молочные продукты с низким содержанием жира (и ограничивали потребление насыщенных жиров в целом), имели еще меньший риск.

Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список

Фото: нежирное молоко снижает давление (pixabay)

Ранее мы писали, что невозможность открыть банку может быть признаком болезни.

Также сообщалось, кому надо дополнительно употреблять рыбий жир.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье давление
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь