Лучшие напитки от высокого давления: врачи составили окончательный список
Поддержание достаточного количества жидкости в организме - важно для нормализации давления. Если же у вас гипертония, вам с особой внимательностью надо следить за тем, что вы едите и пьете. Ведь напитки могут как снижать, так и повышать давление.
Об этом пишет EatThis.
Напиток № 1: обычная вода
Исследования показывают, что когда баланс жидкости в организме выходит из строя, это может нанести вред артериальному давлению, вызывая его повышение или резкое снижение.
А вот привычка пить мало воды связана с увеличением будущего риска сердечно-сосудистых проблем.
Если не любите простую воду, добавьте фрукты или мяту и немного льда.
Фото: обычная вода полезнее, чем мы думаем (freepik)
Напиток № 2: свекольный сок
Свекольный сок содержит вещества, которые расширяют кровеносные сосуды, обеспечивая беспрепятственный отток крови.
Участники одного из исследований в течение двух недель пили по стакану сока в день. И в результате их давление приблизилось к норме.
Фото: свекла понижает давление (freepik)
Напиток № 3: гранатовый сок
Гранатовый сок называют "супергероем" для здоровья сердца. Благодаря высокому содержанию калия и невероятному содержанию антиоксидантов стоит выпить стаканчик, чтобы снизить кровяное давление.
Исследования показали, что артериальное давление снижается после регулярного употребления гранатового сока.
Фото: гранатовый сок суперполезный (pixabay)
Напиток № 4: Зеленый чай
Этот древний напиток обладает антиоксидантной силой, которая может помочь снизить давление (даже если он подбадривает вас благодаря нотке кофеина).
Один эксперимент показал, что регулярное употребление чая привело к снижению АД, а зеленый чай полезнее черного.
Фото: зеленый чай надо пить регулярно (pixabay)
Напиток № 5: нежирное молоко
Согласно исследованиям, люди, которые потребляли более трех порций молочных продуктов в день, имели на 36% меньше шансов иметь гипертонию, чем те, кто употреблял лишь половину порции ежедневно.
А люди, которые выбирали молочные продукты с низким содержанием жира (и ограничивали потребление насыщенных жиров в целом), имели еще меньший риск.
Фото: нежирное молоко снижает давление (pixabay)
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