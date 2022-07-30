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Бананы надо есть при этих болезнях: китайский способ лечения

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Суббота 30 июля 2022 08:00
Бананы надо есть при этих болезнях: китайский способ лечения Фото: бананы надо есть при некоторых болезнях (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Мы привыкли считать бананы вкусным, но не слишком полезным фруктом. Однако китайцы другого мнения - согласно их традиционной медицине фрукт помогает при лечении простудных заболеваний.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

В отличие от других сезонных фруктов, бананы доступны свежими круглый год, они вкусные, питательные и доступные.

Врач уверяет, что употребление бананов полезно для больных простудой и кашель.

Как бананы помогают здоровью?

Банан имеет функции очистки и детоксикации, увлажнения легких и облегчения кашля, а также увлажнения кишечника.

"Согласно традиционной китайской медицине (ТКМ), бананы полезны при лечении простуды и кашля", - отметила доктор Гарсиа.

Некоторые диетологи считают, что употребление бананов может увеличить количество лейкоцитов, повысить иммунитет и сопротивляемость, а также облегчить симптомы простуды и кашля.

Бананы надо есть при этих болезнях: китайский способ лечения

Фото: бананы чрезвычайно полезны (pixabay)

Факты о бананах, которые вы можете не знать

Бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А.

100 граммов банана содержат:

  • 75 граммов воды,
  • 1,32 грамма белка,
  • 0,58 грамма жира,
  • 19,3 грамма углеводов,
  • 0,82 мг пищевых волокон,
  • 9,3 мг кальция,
  • 8,5 мг фосфора,
  • 0,55 мг железа,
  • 0,24 мг каротина,
  • 10,3 мг витамина B,
  • 6 мг витамина B20,
  • 0,78 мг ниацина.

Кроме того, бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми.

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