Бананы надо есть при этих болезнях: китайский способ лечения
Мы привыкли считать бананы вкусным, но не слишком полезным фруктом. Однако китайцы другого мнения - согласно их традиционной медицине фрукт помогает при лечении простудных заболеваний.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
В отличие от других сезонных фруктов, бананы доступны свежими круглый год, они вкусные, питательные и доступные.
Врач уверяет, что употребление бананов полезно для больных простудой и кашель.
Как бананы помогают здоровью?
Банан имеет функции очистки и детоксикации, увлажнения легких и облегчения кашля, а также увлажнения кишечника.
"Согласно традиционной китайской медицине (ТКМ), бананы полезны при лечении простуды и кашля", - отметила доктор Гарсиа.
Некоторые диетологи считают, что употребление бананов может увеличить количество лейкоцитов, повысить иммунитет и сопротивляемость, а также облегчить симптомы простуды и кашля.
Фото: бананы чрезвычайно полезны (pixabay)
Факты о бананах, которые вы можете не знать
Бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А.
100 граммов банана содержат:
- 75 граммов воды,
- 1,32 грамма белка,
- 0,58 грамма жира,
- 19,3 грамма углеводов,
- 0,82 мг пищевых волокон,
- 9,3 мг кальция,
- 8,5 мг фосфора,
- 0,55 мг железа,
- 0,24 мг каротина,
- 10,3 мг витамина B,
- 6 мг витамина B20,
- 0,78 мг ниацина.
Кроме того, бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми.
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