Бананы надо есть при этих болезнях: китайский способ лечения

Мы привыкли считать бананы вкусным, но не слишком полезным фруктом. Однако китайцы другого мнения - согласно их традиционной медицине фрукт помогает при лечении простудных заболеваний.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

В отличие от других сезонных фруктов, бананы доступны свежими круглый год, они вкусные, питательные и доступные.

Врач уверяет, что употребление бананов полезно для больных простудой и кашель.

Как бананы помогают здоровью?

Банан имеет функции очистки и детоксикации, увлажнения легких и облегчения кашля, а также увлажнения кишечника.

"Согласно традиционной китайской медицине (ТКМ), бананы полезны при лечении простуды и кашля", - отметила доктор Гарсиа.

Некоторые диетологи считают, что употребление бананов может увеличить количество лейкоцитов, повысить иммунитет и сопротивляемость, а также облегчить симптомы простуды и кашля.

Фото: бананы чрезвычайно полезны (pixabay)

Факты о бананах, которые вы можете не знать

Бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А.

100 граммов банана содержат:

75 граммов воды,

1,32 грамма белка,

0,58 грамма жира,

19,3 грамма углеводов,

0,82 мг пищевых волокон,

9,3 мг кальция,

8,5 мг фосфора,

0,55 мг железа,

0,24 мг каротина,

10,3 мг витамина B,

6 мг витамина B20,

0,78 мг ниацина.

Кроме того, бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми.