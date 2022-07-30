Банани треба їсти при цих хворобах: китайський спосіб лікування

Ми звикли вважати банани смачним, але не надто корисним фруктом. Однак китайці іншої думки - згідно з їхньою традиційною медициною фрукт допомагає при лікуванні застудних захворювань.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

На відміну від інших сезонних фруктів, банани доступні свіжими цілий рік, вони смачні, поживні та доступні.

Лікар запевняє, що вживання бананів корисно для хворих на застуду і кашель.

Як банани допомагають здоров'ю?

Банан має функції очищення та детоксикації, зволоження легенів і полегшення кашлю, а також зволоження кишківника.

"Відповідно до традиційної китайської медицини (ТКМ), банани корисні при лікуванні застуди та кашлю", - зазначила доктор Гарсіа.

Деякі дієтологи вважають, що вживання бананів може збільшити кількість лейкоцитів, підвищити імунітет і опірність, а також полегшити симптоми застуди та кашлю.

Фото: Банани надзвичайно корисні (pixabay)

Факти про банани, які ви можете не знати

Банани багаті вуглеводами і є найкращим джерелом калію і вітаміну А.

100 грамів банана містять:

75 грамів води,

1,32 грама білка,

0,58 грама жиру,

19,3 грама вуглеводів,

0,82 мг харчових волокон,

9,3 мг кальцію,

8,5 мг фосфору,

0,55 мг заліза,

0,24 мг каротину,

10,3 мг вітаміну B,

6 мг вітаміну B20,

0,78 мг ніацину.

Крім того, банани містять триптофан, який при попаданні в організм перетворюється в серотонін. Серотонін допомагає природним чином регулювати настрій, може зробити людей розслабленими і щасливими.