Банановый пирог за 20 минут: легче и вкуснее уже не будет
Банановый пирог это не просто вкусно, а еще и легко (фото: pixabay)
Если вы любите полакомиться сладкими десертами, вам непременно нужно попробовать сделать банановый пирог по нашему рецепту.
Читайте, как приготовить банановый пирог за считанные минуты в нашем материале Styler далее.
Ингредиенты
Для приготовления вкуснейшего бананового пирога понадобится:
- Песочное печенье - 250 г
- Сливочное масло - 150 г
- Сливки - 400 мл
- Бананы - 4 шт.
- Вареная сгущенка - 325 мл
- Кофе растворимый - 1 чайная ложка
- Сахарная пудра - 1 столовая ложка
Способ приготовления
Чтобы приготовить этот пирог, нам действительно понадобится немного времени.
- Сначала перетрите печенье в блендере или вручную.
- В перетертое печенье добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте до однородного состояния.
- Полученное печенье выкладываем на дно формы для выпекания и отправляем его в печь на 10 минут при 170 градусах, чтобы из печенья получился полноценный корж.
- Далее выкладываем вареную сгущенку на корж и распределяем равномерно вдоль всей поверхности.
- Вот и настало время бананов. Нам надо разрезать бананы вдоль и выложить на сгущенку.
- Теперь последний "этюд" в виде взбитых сливок. Берем сливки и взбиваем их с растворимым кофе и сахарной пудрой, после чего покрываем бананы кремом.
Вот и все готово! Конечно, для того чтобы пирог стал вкуснее, ему нужно дать постоять 1,5-2 часа, но кто вам может запретить его попробовать сейчас?
Смотрите ниже видеоинструкцию по приготовлению пирога: