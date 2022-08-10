RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Банановий пиріг за 20 хвилин: легше та смачніше вже не буде

Банановий пиріг це не просто смачно, а ще й легко (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

Якщо, ви любите поласувати солодкими десертами, вам неодмінно треба спробувати зробити банановий пиріг за нашим рецептом.

Читайте, як приготувати банановий пиріг за лічені хвилини у нашому матеріалі Styler далі.

Інгредієнти

Тож для приготування смачнючого бананового пирога знадобиться:

  • Пісочне печиво - 250 г
  • Вершкове масло - 150 г
  • Вершки - 400 мл
  • Банани - 4 шт.
  • Варене згущене молоко - 325 мл
  • Кава розчинна - 1 чайна ложка
  • Цукрова пудра - 1 столова ложка

Спосіб приготування

Аби приготувати цей пиріг, нам дійсно знадобиться небагато часу.

  • Спочатку перетріть печиво у блендері або вручну.
  • У перетерте печиво додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте до однорідного стану.
  • Отримане печиво викладаємо на дно форми для випікання та відправляємо його у пічку на 10 хвилин при 170 градусах, аби з печива вийшов повноцінний корж.
  • Далі викладаємо варене згущене молоко на корж та розподіляємо рівномірно вздовж усієї поверхні.
  • Ось і настав час бананів. Нам треба розрізати банани вздовж та викласти на згущене молоко.
  • Тепер останній "етюд" у вигляді збитих вершків. Беремо вершки та збиваємо їх з розчиною кавою та цукровою пудрою, після чого вкриваємо банани вершками.

Ось і все готово! Звісно, для того аби пиріг став смачнішим, йому слід дати постояти 1,5-2 години, але хто вам може заборонити його скуштувати зараз?

Дивіться нижче відеоінструкцію з готування пирога:

Раніше ми писали про рецепт ледачого Наполеона з лаваша, на приготування якого ви витратите 15 хвилин.

Також читайте про хмиз до чаю буквально з двох інгредієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти