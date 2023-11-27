Бананові кекси за 25 хвилин, які з'їдяться на "раз-два"

Якщо у вас є вдома перестиглі банани – не поспішайте їх викидати. Приготуйте з них чудові та смачні капкейки.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію блогера Дарії Дорошкевич у Instagram.
"Бананові капкейки за 25 хвилин. З яких 20 хвилин - це випічка. І 5 хвилин готуєте тісто. Принципове питання для цих кексів - чорні банани. Перезрілі. Можливо, вони у вас вже є вдома, то не викидайте!" - описала свій рецепт блогер.
Розімніть банани вилкою, додайте яйця, цукор, олію, борошно, соду, лимонний сік, корицю. Все ретельно перемішайте. Викладіть суміш у формочки для кексів.
Випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Зверху посипте цукровою пудрою, або корицею.
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