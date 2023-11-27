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Бананові кекси за 25 хвилин, які з'їдяться на "раз-два"

Як приготувати випічку з бананів (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Якщо у вас є вдома перестиглі банани – не поспішайте їх викидати. Приготуйте з них чудові та смачні капкейки.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію блогера Дарії Дорошкевич у Instagram.

"Бананові капкейки за 25 хвилин. З яких 20 хвилин - це випічка. І 5 хвилин готуєте тісто. Принципове питання для цих кексів - чорні банани. Перезрілі. Можливо, вони у вас вже є вдома, то не викидайте!" - описала свій рецепт блогер.

Вам знадобляться

  • 2 великих банани
  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 100 мл олії (краще недорогої оливкової або кукурудзяної)
  • 1 ч. ложка кориці (можна більше, якщо любите)
  • 250 г борошна
  • 1 ч.ложка соди
  • 1 ст.ложка лимонного соку

Розімніть банани вилкою, додайте яйця, цукор, олію, борошно, соду, лимонний сік, корицю. Все ретельно перемішайте. Викладіть суміш у формочки для кексів.

Випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Зверху посипте цукровою пудрою, або корицею.

 

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До речі, Клопотенко дав рецепт смачних та простих пряників на кефірі.

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