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Банановые кексы за 25 минут, которые съедятся на раз-два

Как приготовить выпечку из бананов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Если у вас есть дома перезрелые бананы - не торопитесь их выбрасывать. Приготовьте из них отличные и вкусные капкейки.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию блогера Дарии Дорошкевич в Instagram.

"Банановые капкейки за 25 минут. Из которых 20 минут - это выпечка. И 5 минут готовите тесто. Принципиальный вопрос для этих кексов - черные бананы. Перезрелые. Возможно, они у вас уже есть дома, не выбрасывайте!" - описала свой рецепт блогер.

Вам понадобятся

  • 2 больших банана
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 мл масла (лучше недорогого оливкового или кукурузного)
  • 1 ч. ложка корицы (можно больше, если любите)
  • 250 г муки
  • 1 ч. ложка соды
  • 1 ст. ложка лимонного сока

Разомните бананы вилкой, добавьте яйца, сахар, масло, муку, соду, лимонный сок, корицу. Все тщательно перемешайте. Выложите смесь в формочки для кексов.

Выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Сверху посыпьте сахарной пудрой или корицей.

Раньше мы рассказывали, как приготовить квашеную капусту быстрого посола.

Кстати, Клопотенко дал рецепт вкусных и простых коврижек на кефире.

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рецепт рікбанани