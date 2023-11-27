Бананові кекси за 25 хвилин, які з'їдяться на "раз-два"

Якщо у вас є вдома перестиглі банани – не поспішайте їх викидати. Приготуйте з них чудові та смачні капкейки.

"Бананові капкейки за 25 хвилин. З яких 20 хвилин - це випічка. І 5 хвилин готуєте тісто. Принципове питання для цих кексів - чорні банани. Перезрілі. Можливо, вони у вас вже є вдома, то не викидайте!" - описала свій рецепт блогер.

Вам знадобляться

2 великих банани

2 яйця

100 г цукру

100 мл олії (краще недорогої оливкової або кукурудзяної)

1 ч. ложка кориці (можна більше, якщо любите)

250 г борошна

1 ч.ложка соди

1 ст.ложка лимонного соку

Розімніть банани вилкою, додайте яйця, цукор, олію, борошно, соду, лимонний сік, корицю. Все ретельно перемішайте. Викладіть суміш у формочки для кексів.

Випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Зверху посипте цукровою пудрою, або корицею.